Główne uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Po nabożeństwie uczestnicy sformują kolumnę marszową.

12:00 – Start Defilady Szacunku spod pomnika Mikołaja Kopernika.

Trasa: Nowy Świat – Rondo de Gaulle’a – Plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – ul. Matejki.

12:45 – Oficjalne uroczystości pod Pomnikiem AK i Polskiego Państwa Podziemnego (ul. Matejki).

W marszu wezmą udział ostatni żyjący Żołnierze AK, których pod Sejm zawiozą m.in. zabytkowe autobusy. Towarzyszyć im będą żołnierze Wojska Polskiego, Terytorialsi oraz grupy rekonstrukcyjne. Po apelu pamięci wojsko poczęstuje wszystkich uczestników ciepłym posiłkiem.

Warszawa 14.02. Wielkie utrudnienia dla kierowców

Organizacja defilady wymaga całkowitego zamknięcia wielu kluczowych arterii. Największe zmiany czekają nas w sobotę:

Reklama

Od 10:30 : Służby zamkną Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat (od ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza do Ronda de Gaulle’a).

: Od 11:30: Zablokowany zostanie przejazd Alejami Jerozolimskimi (między ul. Kruczą a Mostem Poniatowskiego) oraz Plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie (do ul. Pięknej).

Ulica Matejki: Pozostanie wyłączona z ruchu i parkowania już od piątkowego poranka (13 lutego) aż do sobotniej nocy.

Policja będzie kierować auta na objazdy. Kierowcy jadący z Pragi zostaną skierowani na Wisłostradę.

Komunikacja miejska na objazdach

Pasażerowie ZTM muszą liczyć się z dużymi zmianami. Autobusy i tramwaje zmienią trasy od około godziny 10:30 do 12:45.

Autobusy : Linie takie jak 111, 116, 128, 175, 180 czy 503 ominą Trakt Królewski. Objazdami pojadą też m.in. linie 131, 158, 507 i 521.

: Linie takie jak 111, 116, 128, 175, 180 czy 503 ominą Trakt Królewski. Objazdami pojadą też m.in. linie 131, 158, 507 i 521. Tramwaje: Od 11:30 tramwaje linii 7, 9, 22 i 24 nie przejadą przez Aleje Jerozolimskie. Składy od strony centrum skończą trasę na Placu Starynkiewicza, a te z Pragi dojadą jedynie do Ronda Wiatraczna lub Teatru Powszechnego.

Dlaczego świętujemy 14 lutego?

To dopiero drugie obchody tego święta państwowego. Sejm ustanowił je w styczniu 2025 roku, aby oddać hołd żołnierzom największej podziemnej armii w okupowanej Europie. Data nie jest przypadkowa – 14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Wydarzenie "Zakochani w Polsce" ma łączyć pokolenia. To jedna z niewielu już okazji, by osobiście podziękować żyjącym bohaterom za ich walkę o wolność.