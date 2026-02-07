Gdzie zagrała Mary Pawłowska?

Mary Pawłowska, która gości w tym odcinku "Kawki z..." to aktorka młodego pokolenia, która debiutuje na dużym ekranie w filmie "Wielka Warszawska". Gra w nim Ewę, która kibicuje głównemu bohaterowi.

Reklama

Jest nim młody dżokej - Krzysiek, który marzy o triumfie w Wielkiej Warszawskiej. W świecie wyścigów odkrywa jednak układy i korupcję. W czasie przemian ustrojowych musi wybrać między czystą pasją a pokusą szybkiej kariery. Aktorkę można również oglądać w serialu "Klangor 2" na Canal+.

Mary Pawłowska o pracy na planie "Wielkiej Warszawskiej"

Mary Pawłowska, która już niebawem ukończy szkołę teatralną, opowiada w Kawce z... o tym, jak wyglądała jej debiutancka praca na planach zdjęciowych. Film o wyścigach konnych dla dziewczynki, która gdy miała 10 lat jeździła konno nałogowo i każde wakacje spędzała na koniach, to spełnienie marzeń - mówi.

Co było dla niej największym wyzwaniem na planie tego filmu? Czy skusiła się, by obstawić jakąś gonitwę? Jak wyglądały jej pierwsze dni zdjęciowe podczas pracy na planie serialu "Klangor 2"? Jaką rolę chciałaby zagrać Mary? Co oprócz aktorstwa jest jej największą zajawką?

Co sprawia jej trudność, gdy ogląda produkcje ze swoim udziałem? Jak zareagowali jej kuzyni aktorzy, czyli Józef ("Miasto 44") i Stefan ("O mnie się nie martw"), gdy dowiedzieli się, że chce zdawać do szkoły aktorskiej?

Miałam w głowie wyidealizowaną wersję szkoły aktorskiej, a wiadomo, że z marzeniami jest tak, że gdy się spełniają to czasem jesteśmy rozczarowani. Jak już się dostałam do tej szkoły aktorskiej, to było jeszcze piękniej niż sobie wymarzyłam - wyznaje Mary Pawłowska w Kawce z....