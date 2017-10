Łukasz Sitek jest dziennikarzem TVP Gdańsk, który do zespołu TVP Info trafił latem tego roku. Wśród internetowych hitów w jego wykonaniu są m.in. sonda na temat nadwyżki budżetowej, w której "zwykli Polacy" odpowiadają, że to wynik "ciężkiej pracy rządu", czy "z dobrej gospodarki" oraz ta, w której zadaje przechodniom pytanie dlaczego UE chce likwidacji stanowiska Donalda Tuska.

Sitek zasłynął również kontrowersyjnym zachowaniem wobec prezydenta Gdańska, który zeznawał przed komisją ds. Amber Gold. Dziennikarz TVP Info gonił za nim po parkingu sejmowym i pytał m.in. "Dlaczego prosiliście przestępców o pieniądze?", "Musimy wiedzieć dlaczego wspiera pan przestępczość w Gdańsku".

Podobnie zachowywał się wobec posła PO Sławomira Nitrasa. Zasłynął także materiałem na temat kontrowersji wokół budowy parkingu w Parku Północnym w Sopocie.

Teraz Sitek przeprowadził sondę na temat lekarzy. Pytanie, jakie zadawał przechodniom brzmiało: "Czy lekarze w Polsce klepią biedę?". Po emisji sondy, w sieci pojawiła się lawina komentarzy. Internauci odebrali ją jako nagonkę na młodych lekarzy, którzy domagają się podwyżki płac i którzy wznowili strajk głodowy po rozmowach z premier Beatą Szydło.

"Zróbcie jeszcze sondę o tym, czy Ziemiec z kolegami klepię biedę", "To już było. Jest taka scena w >>Człowieku z żelaza<< gdzie redaktor Winkel rozmawia z >>prostymi ludźmi<< jak oni reagują na te wstrętne strajki"; "Pan Żenada znowu w akcji. Mógł powiedzieć ile on zarabia a ile rezydenci" – to tylko niektóre wpisy z Twittera. Były też bardziej żartobliwe jak np. ten "Filipie i Lucjanie, wracajcie! Ktoś musi temu Sitkowi pokazać, że jest w Warszawie życie poza Wileniakiem".