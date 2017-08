Beata Szydło powiedziała w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że protesty przeciwko reformom sądownictwa Prawa i Sprawiedliwości to wyreżyserowana, opłacona akcja mająca uderzyć w rząd. Premier pytana, czy fala protestów ws. sądownictwa "była kreowana, czy może był to autentyczny protest społeczeństwa", oceniła, iż "trudno zaakceptować tezę, że ostatnie protesty były spontaniczne".

Do tej wypowiedzi traktowałem panią premier jako niezbyt zdolną, pozbawioną inwencji kobietę, którą prezes postawił na ważnym państwowym odcinku, który ją po wielokroć przerasta. Zdolna na swój sposób jest, to znaczy jest zdolna uzasadnić każde, najgłupsze nawet posunięcie swoich ministrów, którzy ostentacyjnie pokazują jej, że ta pani w tym rządzie nie ma nic do powiedzenia - napisał Lemański na Facebooku.

Powiem głośno i wyraźnie - nikomu, nawet pani premier nie wolno rzucać bezpodstawnych oskarżeń na tysiace protestujacych przeciwko polityce tego rządu - stwierdza były ksiądz diecezji warszawsko-praskiej.

Ksiądz Wojciech Lemański to były kapłan diecezji warszawsko-praskiej, który został odsunięty od pełnienia funkcji kapłańskich. Duchowny został ukarany między innymi za "brak ducha posłuszeństwa i notoryczne kontestowanie decyzji prawowitego przełożonego w osobie Biskupa Diecezjalnego i Stolicy Apostolskiej" oraz za "sposób postępowania, który przynosi kościelnej wspólnocie poważne szkody i zamieszanie". Zaznaczono, że suspensa ma "charakter naprawczy".