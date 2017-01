- Polecam panu Prokuratorowi Generalnemu, żeby zapoznał się z przepisami Konstytucji i żeby zobaczył, że jest tam zapisane, iż sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Prokurator Generalny nie ma w tej mierze przewidzianej żadnej roli. Jego działania jest bez podstawy prawnej, wbrew zasadzie trójpodziału władzy – mówi profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista.

- Jestem bardzo ciekawa jak będzie wyglądała argumentacja przedstawiona we wniosku – dodaje prof. Ewa Łętowska.

Poza tym do tej pory prawnicy sprzyjający rządowi stali na stanowisku, że TK nie ma kompetencji do badania uchwał. Co się zmieniło? Zadaliśmy to pytanie Ewie Bialik, rzeczniczce Prokuratora Generalnego, lecz ona – jak przyznała – nie ma pojęcia o sprawie. Tym bardziej więc nie wiadomo jakie zarzuty Prokurator Generalny podniósł w swoim wniosku.

- Nie ma wątpliwości, że zarówno sędzia Tuleja, sędzia Zubik jak i sędzia Rymar, zostali wybrani prawidłowo – zaznacza dr hab. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreśla, że w momencie podejmowania uchwały było qorum, kandydaci zostali wybrani wymaganą większością głosów oraz mieli wymagane kwalifikacje. Piotr Tuleja i Marek Zubik mieli tytuł doktora habilitowanego, natomiast Stanisław Rymar wykonywał zawód adwokata przez przynajmniej 10 lat.

Obecnie stosunek sędziów wybranych przez poprzednią i obecną władzę wynosi 8 do 7 na niekorzyść PiS. Jednak sędzia Andrzej Wróbel w najbliższym czasie opuści Trybunał by przejść do Sądu Najwyższego. Wówczas PiS i tak będzie mógł powołać w jego miejsce swojego sędziego.

Jednak jak zaznacza Jacek Zaleśny, ewentualne wyeliminowanie kolejnych trzech sędziów wybranych przez PO zmieni ten stosunek z 9 do 8 na 11 do 4. A to oznacza, że niezależnie od tego w jakim składzie będzie rozpoznawana sprawa, w pełnym czy pomniejszonym, i tak większość będą stanowili sędziowie wybrani przez posłów obecnej kadencji.

Wkrótce po zamieszczeniu treści skargi strona TK przestała działać.