Jak powiedział, w czwartek na miejscu zdarzenia oględziny prowadzili i zabezpieczali ślady: prokurator, policja, biegły z zakresu ruchu drogowego oraz lekarz medycyny sądowej. Zabezpieczono dowody i sporządzano dokumentację.

- Planujemy szereg dalszych czynności w tej sprawie: przesłuchania świadków, ocenę stanu technicznego pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Będziemy też korzystać z opinii biegłego, która będzie pomocna w odtworzeniu przebiegu wypadku - mówił.

Dodał, że ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Łodzi; trwa sądowo-lekarska sekcja zwłok.

Kopania poinformował również, że do prokuratury dotarły informacje medialne, z których wynika, że jeden ze świadków zdarzenia miał wątpliwości co do sposobu udzielania pomocy poszkodowanemu przez służby medyczne.

Jak mówił rzecznik, śledczy chcą te informacje wyjaśnić i planują jak najszybsze przesłuchanie tego świadka. - Dlatego prawdopodobnie jednym z wątków postępowania będzie ustalenie, czy faktycznie można mówić o nieprawidłowości w prowadzonej akcji ratunkowej. Jeżeli tak, to na czym one polegały i czy mogły przyczynić się do śmierci pokrzywdzonego - dodał.

Do wypadku, w którym zginął poseł Kukiz'15 Rafał Wójcikowski doszło w czwartek rano na drodze S8 w powiecie skierniewickim. Według policji, poseł kierujący volkswagenem bora jadąc w kierunku Warszawy utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Osoby jadące renault kangoo (5 osób) zatrzymały się w celu udzielenia pomocy; wówczas w ich pojazd uderzył ford transit, którym podróżowało siedem osób.

W wyniku zderzenia tych dwóch pojazdów lekko ranne zostały dwie osoby, natomiast poseł kierujący borą w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.

Wójcikowski zdobył mandat poselski w okręgu wyborczym obejmującym Piotrków Trybunalski. Występował w debatach sejmowych m.in. nad ustawą budżetową - w której apelował do rządu, by w roku 2017 skoncentrować się na obniżeniu ryzyka inwestycyjnego; nad złożoną przez prezydenta ustawą obniżającą wiek emerytalny - gdzie ocenił, że "przywraca praworządność", ale zwrócił uwagę, że nadal nie ma kompleksowej reformy finansowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawami wprowadzającymi reformę edukacji, W tej debacie apelował o poparcie - przyjętego później - wniosku mniejszości, który wprowadził rozróżnienie między Zespołem Aspergera i autyzmem.

Miał 43 lata. Osierocił Żonę i dwoje dzieci.