Jak dodał, nowe ugrupowanie będzie nazywało się tak samo, jak koło poselskie, które powstało w ubiegłym roku pod jego kierownictwem, czyli Wolni i Solidarni. Morawiecki zaznaczył, że nazwa partii nawiązuje do dewizy Solidarności Walczącej.

Chcemy być taką partią, która będzie zbliżać Polaków do siebie. Zgadzamy się z ostatnim stanowiskiem Episkopatu, które mówi, że podziały nas osłabiają i chcemy stanąć w środku tych podziałów, bo uważamy, że jest potrzeba zbliżenia między Polakami - mówi portalowi marszałek senior. Według niego nowe ugrupowanie będzie konkurencją dla Kukiz’15, ale nie tylko.

Chcemy być konstruktywną, twórczą opozycją. Nie chcemy być opozycją totalną. Tam, gdzie będziemy się zgadzać - będziemy się zgadzać. Będzie to oczywiście konkurencja dla Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, ale również dla Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy stworzyć konkurencję, która będzie miała udział dla władzy, a jeśli będziemy silni - która będzie rządzić Polską - podkreślił Morawiecki w rozmowie z portalem Niezalezna.pl.

Kornel Morawiecki to legendarny twórca Solidarności Walczącej w okresie stanu wojennego. W wyborach do Sejmu w 2015 r. startował z listy Kukiz'15. W kwietniu ub.r. wystąpił z klubu Kukiz'15. Stało się to po tym gdy posłanka Małgorzata Zwiercan, za to, że zagłosowała w jego imieniu została usunięta z tego klubu. Morawiecki założył koło poselskie Wolni i Solidarni, którego jest szefem. Należą do niego też Małgorzata Zwiercan i Ireneusz Zyska.