Konwencję prowadzi dwoje młodych posłów PO: Agnieszka Pomaska i Arkadiusz Marchewka. Na początek głos zabrała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, po niej głos zabrał szef Platformy Grzegorz Schetyna. Następnie delegaci zajmą się przyjęciem nowego statutu. Na koniec zjazdu spodziewane są wystąpienia związanych z PO samorządowców. Wśród ponad tysiąca delegatów nie ma prezydent Warszawy, zarazem jednej z wiceprzewodniczących partii Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Jeszcze przed rozpoczęciem konwencji była premier Ewa Kopacz mówiła dziennikarzom iż liczy, że Platforma, i wraz z nią cała opozycja, wyjdzie z niej silniejsza i bardziej zmobilizowana do walki z Prawem i Sprawiedliwością. Przedstawimy mocny program, który będzie otwarciem dla wszystkich tych, którzy dzisiaj z takim brakiem nadziei patrzą w przyszłość. Chcemy dziś tą konwencją powiedzieć Polakom: jest bardzo poważna nadzieja na to, by odsunąć PiS od władzy – podkreśliła Kopacz.

Ludzie muszą w to uwierzyć i jestem przekonana, że po tego rodzaju konwencji, po przemówieniach, po działaniach, które później nastąpią, w ciągu najbliższego roku, ludzie tej pewności nabiorą - dodała b. szefowa rządu.

Przewodniczący Platformy przypomniał z kolei, że w przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe, chwile potem do Parlamentu Europejskiego, parlamentarne i wybory prezydenckie. Zaczynamy maraton wyborczy (...) na te wszystkie wybory PO jest gotowa - zadeklarował.

Ten wyborczy maraton nie jest podobny do żadnego po roku 89. Dziś nie chodzi o zwykłą konkurencję miedzy partiami politycznymi, dziś tak jak kiedyś walczymy o przyszłość Polski. Polski opartej na wolności, własności prywatnej i na samorządności. Musimy tej Polski bronić przed tymi, którzy chcą odbudować PRL. Państwo partyjnej nomenklatury, które kontroluje i chce odbierać nam wolność - mówił.

Według Schetyny, aby "obronić" nasz kraj potrzeba m.in. mocniejszego oporu przeciwko złej zmianie, zamachowi na niezależność sądów, upartyjnienia spółek, atakowi na wolne media, zmianom w ordynacji wyborczej.

Drugim warunkiem jest zjednoczenie opozycji. Po trzecie musimy pokazać rodakom inny pomysł na nasza ojczyznę. Polacy muszą wiedzieć nie tylko przeciw czemu, ale przede wszystkim na co, na kogo mają głosować. Był taki czas kiedy mówiliśmy o totalnej opozycji. Od teraz, od dzisiaj chcemy mówić o totalnej propozycji" - zaznaczył.

"My jesteśmy patriotami wolności"

Chcemy, żeby jak najwięcej decyzji Polacy mogli podejmować samodzielnie, żeby najwięcej decyzji zapadało blisko ludzi. Chcemy, żeby państwo ufało Polakom, a nie ich kontrolowało. Żeby urzędy służyły ludziom, a nie przeszkadzały i gnębiły. Żeby ludzie nie bali się państwa, lecz mogli mu ufać"- podkreślał szef PO. To jest zupełni inny kierunek, od tego, w którym podąża nasz kraj dzisiaj, dlatego można nazwać naszą propozycję +totalną propozycją+ - dodał Ocenił, że - jak już było w historii - całą władzę próbuje przejąć jedna partia.

Próbuje się dzisiaj decydować za Polaków, jak mają żyć i dyktować im wartości, które mają wyznawać - ocenił. PO chce, żeby to Polacy decydowali o sobie i o kraju. To jest sedno naszego planu - dodał.

Zdaniem szefa PO partia, która jest obecnie przy władzy, jest z gruntu antysamorządowa, buduje państwo scentralizowane, etatystyczne, państwo, w którym najważniejsze decyzje muszą zapadać w Warszawie - a tak naprawdę w jednym gabinecie. My jesteśmy patriotami wolności. Chcemy budować Polskę w oparciu o zaufanie, bo mamy zaufanie do Polaków, bo szanujemy ich lokalne zwyczaje i tradycje, bo uważamy, że mieszkańcy poszczególnych regionów sami potrafią je rozwiązywać - mówił w Łodzi.

Uważamy, że będą lepiej zarządzać małymi ojczyznami, niż partyjni urzędnicy, dlatego opowiadamy się za maksymalnym wzmocnieniem samorządów - podkreślił. Dodał, że w wizji PO samorządy mają pomagać każdemu obywatelowi w budowie dobrego życia, ale żeby to robić muszą mieć do tego odpowiednie narzędzia, kompetencje i środki. Dlatego zlikwidujemy urzędy wojewódzkie - zadeklarował.

Uprawnienia wojewodów krzyżują się dzisiaj z uprawnieniami marszałków, a obecny rząd traktuje wojewodów, jak partyjnych komisarzy i wykorzystuje ich do walki z samorządami, a gdy są potrzebni, po prostu ich nie ma, albo co gorsza szkodzą - powiedział Schetyna.

Przypomniał, że było tak podczas nawałnic w Wielkopolsce, woj. kujawsko-pomorskim i na Pomorzu. Tam to samorządowcy wzięli na siebie odpowiedzialność za los mieszkańców - sołtysi, wójtowie, burmistrzowie - mówił. Podziękował im za to zaangażowanie i za to, że byli z ludźmi, gdy nie było tam przedstawicieli urzędów wojewódzkich i MSWiA. PO zrobi wszystko, żeby samorządy stały się faktycznymi gospodarzami regionów - zadeklarował

"Tylko silne samorządy zatrzymają centralizm i upartyjnianie państwa"

Schetyna podczas swojej przemowy podkreślił, że państwo musi przeciwdziałać podziałowi na Polskę A i Polskę B. Ale nie w ten sposób, że stanie się właścicielem wszystkiego" - zaznaczył. Według niego tylko silne samorządy zatrzymają centralizm i upartyjnianie państwa. Dlatego przed wyborami stworzymy wielką koalicję z wszystkimi prosamorządowymi partiami i organizacjami lokalnymi - oświadczył Schetyna.

Obrona polskiej samorządności to tylko pierwszy front na który Platforma Obywatelska powstrzyma marsz rządzącej partii w stronę państwa totalitarnego. Największym skandalem i zagrożeniem dla rozwoju naszego kraju jest to, że pod hasłem repolonizacji robi się wielki skok jednej partii na całą gospodarkę. Nie pozwolimy na to - podkreślił lider PO.

Wśród postulatów ugrupowania na przyszłoroczne starcie o samorządy, mają się znaleźć te, dotyczące dalszej decentralizacji kraju. Platforma opowiada się m.in. za likwidacją urzędu wojewody i przekazaniem jego kompetencji organom władzy samorządowej - marszałkom województw i starostom. Chce także, by samorządy miały większy, niż obecnie, udział we wpływach z podatków PIT, CIT i VAT.

Nowy statut ma zlikwidować m.in. wprowadzoną w 2010 r. przez ówczesnego szefa PO, premiera Donalda Tuska funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Platformy. Obecnie pełni ją Ewa Kopacz. B. premier pytana, jak ocenia tę zmianę, zaznaczyła, że jest to koncepcja Schetyny i to on bierze za nią odpowiedzialność. „Bez względu na to, czy jest się pierwszym, drugim, czy trzecim wiceprzewodniczącym, to każdy z nas powinien zakasać rękawy i ciężko pracować” – dodała Kopacz.

Liczba wiceszefów ugrupowania (do pięciu) ma pozostać niezmieniona, choć cały zarząd się powiększy. Zgodnie z obecnym statutem, gremium to składa się z przewodniczącego PO, jego zastępców (w tym pierwszego wiceprzewodniczącego), szefa klubu parlamentarnego PO, sekretarza generalnego, skarbnika, 16 szefów regionów PO oraz do 5 członków wskazywanych przez Radę Krajową - władze Platformy chcą zwiększyć tę liczbę z 5 do 10 członków.

Nowy statut Platformy przewiduje też zmianę sposobu wyboru Rady Krajowej. Obecnie tworzą ją m.in. członkowie Zarządu Krajowego, szefowie regionów, należący do partii posłowie, senatorowie i europosłowie a także członkowie wybrani przez Konwencję w liczbie 120 osób. Władze Platformy chcą, by członków tych delegowały rady regionów.

W listopadzie mają ruszyć wybory nowych władz Platformy (poza przewodniczącym, któremu kadencja kończy się w 2020 r.). Najpierw wybrane mają zostać władze kół, później struktur powiatowych (np. miast) i regionalnych. W połowie grudnia zebrać ma się - w nowym składzie - Rada Krajowa PO, która wskaże z kolei (do pięciu) zastępców Schetyny, sekretarza generalnego i skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu Krajowego.

Na początku przyszłego roku ugrupowanie planuje zorganizować kolejny zjazd, poświęcony prezentacji kandydatów na prezydentów miast. Wówczas poznamy twarze kampanii Platformy m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, czy Krakowie.

W Warszawie - jak sam przyznał we wtorek - zdeterminowany jest startować Rafał Trzaskowski, b. minister administracji i cyfryzacji oraz b. wiceszef MSZ ds. europejskich, obecnie poseł i członek zarządu PO. Obecna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję. Niedawno zapowiedziała też, że nie będzie kandydować do zarządu PO, gdzie jest obecnie jedną z wiceprzewodniczących partii.

W Gdańsku PO rozważa wystawienie kogoś z dwójki młodych polityków swej partii - posłanki Agnieszki Pomaskiej lub europosła Jarosława Wałęsy. W Szczecinie również startować miałby poseł z pokolenia 40-latków - pod uwagę brani są m.in. poseł Sławomir Nitras i b. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Jeśli chodzi o Kraków, to wymieniane jest m.in. nazwisko europosłanki Róży Thun; we Wrocławiu chęć startu zadeklarowała już kilka miesięcy temu posłanka, onkolog, prof. Alicja Chybicka.

W części miast startować będą prawdopodobnie dotychczasowi, związani z PO prezydenci, jak Jacek Jaśkowiak w Poznaniu, Krzysztof Żuk w Lublinie, Rafał Bruski w Bydgoszczy, a w Łodzi - Hanna Zdanowska.