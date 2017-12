Grzegorz Schetyna stwierdził, że obecnie mamy do czynienia z być może najtrudniejszym momentem dla polskiej demokracji od 1989 r. Lider PO zaapelował do wszystkich partii opozycyjnych m.in. o natychmiastowe zacieśnienie współpracy w parlamencie i poza nim. Przede wszystkim zwracam się do koleżanek i kolegów z Nowoczesnej o jak najszybsze powołanie wspólnego prezydium naszych klubów parlamentarnych w parlamencie - powiedział Schetyna.

Podziękował też Polkom i Polakom demonstrującym w obronie wolnych sądów i praw kobiet, a także zaapelował o wspólne demonstracje w obronie samorządów.

W PO ma też dojść do zmian w zarządzie. Wiceszefową PO nie będzie już prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pozostali wiceszefowie: b. premier Ewa Kopacz, b. wicepremier Tomasz Siemoniak, b. minister sprawiedliwości Borys Budka oraz wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz pozostaną na swych funkcjach. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że lider PO Grzegorz Schetyna do nowego zarządu rekomenduje m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską, posłankę Monikę Wielichowską, b. ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz posła Arkadiusza Myrchę. W zarządzie mają pozostać: kandydat PO na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski i lider stołecznej PO Marcin Kierwiński.