Wizyta prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych, w której towarzyszyć mu będzie małżonka Agata Kornhauser-Duda, rozpocznie się w środę. W czwartek Andrzej Duda w Nowym Jorku w siedzibie ONZ - w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - poprowadzi otwartą debatę wysokiego szczebla nt. roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W czasie wydarzenia zaplanowano jego wystąpienie.

Szczerski został zapytany na konferencji prasowej, czy podczas najbliższej wizyty, planowane jest spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem. - W czasie tej wizyty nie planujemy takiego spotkania - poinformował szef gabinetu prezydenta.

To wynika z kalendarza i bogatego programu tej wizyty, i także z chęci odbycia jej w sytuacji, w której ona dobrze wybrzmi. To musi być wydarzenie osobne, które będzie miało swoją wagę - tłumaczył Szczerski. Jak dodał, "polski prezydent nie bywa w Białym Domu szczególnie często, więc to jest wydarzenie, które ma osobną wagę polityczną".

Podkreślił jednocześnie, że spotkanie prezydentów: Polski i Stanów Zjednoczonych jest planowane w tym roku.

Mogę zdradzić, że w jednej z niedawnych korespondencji - bo tych listów ostatnio panowie wymieniali sporo, przy różnych okazjach - w jednym z ostatnich listów prezydenta Trumpa do prezydenta Dudy, znalazł się passus mówiący o nadziei prezydenta Trumpa na rychłe spotkanie i rozmowę na tematy dwustronne - zaznaczył Szczerski. Jak wskazał, można to oceniać jako "kolejny sygnał, gotowość oraz zainteresowanie" rozmową z polskim prezydentem jeszcze w tym roku.