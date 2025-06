Umerow zaznaczył, że Moskwa przekazała memorandum z warunkami zakończenia konfliktu dopiero podczas spotkania w Stambule w poniedziałek. W rezultacie rozmowy, przygotowywane przez ponad dwa tygodnie, nie przybliżyły obu stron do zakończenia wojny.

"Wygląda na to, że Rosjanie znów grają na zwłokę, próbując stworzyć pozory dyplomatycznych działań na użytek Stanów Zjednoczonych, bez podejmowania rzeczywistych kroków" – czytamy we wpisie Umerowa na Facebooku.

Jedyny konkretny rezultat rozmów w Stambule

Umerow, który szefował ukraińskiej delegacji w Stambule, wskazał, że jedynym konkretnym rezultatem drugiej rundy rozmów było porozumienie w sprawie wymiany wszystkich ciężko chorych i poważnie rannych jeńców wojennych oraz osób poniżej 25. roku życia, a także zwrot ciał poległych według formuły "6000 za 6000".

"Przekazano również w pełni zweryfikowaną listę uprowadzonych ukraińskich dzieci. Zwrot przynajmniej części z nich byłby aktem humanitarnym, jeśli Rosja rzeczywiście chce zmierzać ku pokojowi' – zaznaczył szef ukraińskiego MON.

Dodał, że Kijów jest gotów do spotkania na szczeblu przywódców Ukrainy i Rosji jeszcze przed końcem czerwca. Postawił jednak warunek: jeśli negocjacje mają jedynie służyć Rosjanom do gry na czas, to "odpowiedź może być tylko jedna: zaostrzenie międzynarodowych sankcji".

Rosja proponuje dwa scenariusze zakończenia wojny. "To ultimatum"

Pierwsze bezpośrednie rozmowy Moskwy i Kijowa od wiosny 2022 roku odbyły się 16 maja w Stambule. Ich rezultatem była największa dotychczasowa wymiana jeńców według formuły "1000 za 1000". Prezydent USA Donald Trump był zadowolony z tego faktu i wyraził nadzieję na dalsze postępy.

Podczas drugiej rundy negocjacji Rosja zaproponowała ogłoszenie zawieszenia broni na wybranych odcinkach frontu w celu zebrania ciał poległych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił jednak tę propozycję. Podkreślił, że rozejm powinien służyć "zatrzymaniu zabijania", a stanowisko Ukrainy w tej sprawie pozostaje niezmienne – Kijów domaga się bezwarunkowego rozejmu na co najmniej 30 dni.

W przekazanym stronie ukraińskiej memorandum Rosja zaproponowała dwa scenariusze zakończenia wojny.

Pierwszy zakłada stopniowe wycofanie Sił Zbrojnych Ukrainy z czterech obwodów częściowo okupowanych przez wojska rosyjskie na „uzgodnioną” odległość od granicy Federacji Rosyjskiej.

Drugi wariant nie zawiera bezpośredniego żądania przekazania terytoriów, ale obejmuje 12 warunków, w tym wstrzymanie mobilizacji w Ukrainie, zakończenie dostaw broni z zagranicy, gwarancje zaprzestania „działań dywersyjnych” na terytorium Rosji i inne. Zełenski, komentując zapisy rosyjskiego dokumentu, stwierdził, że przypominają one rosyjskie „ultimatum”.