Ukraiński serwis OSINT Deep State UA, monitorujący przebieg linii frontu, podał, że w kwietniu rosyjska armia przeprowadzała średnio 155 szturmów dziennie. W maju ich liczba wzrosła do niemal 184 dziennie. Tak więc ich aktywność wzrosła aż o 19 proc.

Według obserwacji autorów serwisu wynika, armia Putina atakowała najbardziej intensywnie na początku i na końcu maja. Dniem absolutnego przesilenia na froncie był 4 maja. Wtedy to Rosjanie wyprowadzili aż 269 akcji szturmowych.

Rosjanie posuwają się najszybciej do listopada 2024 r.

22 maja prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że wydał rozkaz utworzenia "strefy buforowej" wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej. Oświadczenie to poprzedziły groźby rosyjskiej delegacji podczas rozmów ze stroną ukraińską w Stambule 16 maja. Mówiono o zajęciu dwóch kolejnych obwodów Ukrainy – sumskiego i charkowskiego.

Z kolei kilka dni temu amerykański dziennik "The New York Times" napisał, że mimo prowadzonych rozmów pokojowych Moskwa de facto rozpoczęła letnią ofensywę. I to całkiem efektywną – posuwa się w Ukrainie najszybciej od listopada 2024 r. Deep State odnotował, że w maju wojska rosyjskie zdobywały średnio 14 kilometrów kwadratowych dziennie – dwukrotnie więcej niż w kwietniu.

Rosjanie zajmują kolejne miejscowości w obwodzie sumskim

Rosjanie wypierają Ukraińców z pozycji obronnych przede wszystkim w obwodzie donieckim (Rosja kontroluje obecnie około 70 proc. jego terytorium). Poza tym nasili ofensywę na północ od Charkowa, wokół Kupiańska w obwodzie charkowskim, a także na przygranicznych terenach obwodu sumskiego. W miniony weekend Rosjanie wyparli Ukraińców z kolejnej miejscowości w tym regionie – Konstantyniwki.

"Rosja otworzyła (w obwodzie sumskim – red.) front szeroki na około 30 km i wkroczyła do Ukrainy na głębokość do 10 km. Siły rosyjskie mają obecnie pełną kontrolę nad siedmioma miejscowościami, a trzy kolejne są częściowo zajęte. Tendencja wskazuje, że osiągną dalej postępy” – ocenił analityk militarny "Bilda" Julian Roepcke.

Dodał, że tylko w ostatnim tygodniu maja Rosjanie wyparli Ukraińców z 18 miejscowości na całej szerokości frontu, co stanowi 200 km kwadratowych powierzchni.

Sekret sukcesu Rosjan? Taktyka "mięsnych szturmów"

Komentatorzy wskazują, że za postępami Rosjan stoi okupiona ciężkimi stratami taktyka tzw. mięsnych szturmów, czyli prowadzonych bez przerwy natarć, często straceńczych, by zmęczyć przeciwnika i uzyskać nowe terytorium. Ich zwolennikiem jest gen. Andriej Mordwiczew, nowy naczelny dowódca Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Znany z krwawego szturmu na Mariupol w 2022 r.