Rozmowa zaczęła być napięta, gdy prowadząca rozmowę Renata Grochal użyła określenia "neo-sędzia". — Robicie z sędziów niezwiązanych w ogóle z polityką ludzi gorszej kategorii — powiedział. — Jak wy się nie wstydzicie? — zapytał dziennikarkę.

Spięcie dziennikarki z Przemysławem Czarnkiem. "Proszę przestać kłamać"

W odpowiedzi Grochal zapytała Czarnka, czy polityk "też ją zamknie jak Onet?". — Nie zamykam Onetu. Stwierdziłem, że Onet poprzez obrzydlistwo, które robi przez ostatnie tygodnie, podobnie zresztą jak tutaj w Polskim Radiu, w likwidacji, przestaje być wolnym medium. To stwierdziłem, nie zamykam Onetu – powiedział Czarnek. — Onet sam się zdyskwalifikował jako wolne media. Proszę przestać kłamać, a przede wszystkim proszę się odczepić od sędziów, których nazywa się neo-sędziami – dodał.

Na chwilę emocje opadły, jednak temat społecznych podziałów znów wzbudził napięcie. Gdy Grochal chciała porozmawiać o głębokich różnicach wśród Polaków, Czarnek oskarżył media o ich podsycanie. — Nigdy nie widziałem tak hejterskiej kampanii, jaką państwo w mediach tak zwanych publicznych, Telewizji Polskiej w likwidacji i w Polskim Radiu w likwidacji, urządzili. Tak jak Onet czy media mainstreamowe, TVN, zrobiły w tej kampanii, to było obrzydliwe— ocenił.

— Należy skończyć z tym dziadostwem w mediach i należy doprowadzić do sytuacji, w której społeczeństwo będzie miało normalną przestrzeń do dialogu politycznego. Do tego będzie dążył Karol Nawrocki — dodał.

Padło pytanie o TVP za czasów Kurskiego. Przemysław Czarnek wściekł się

Renata Grochal przypomniała w odpowiedzi, jak wyglądała przestrzeń medialna za czasów prezesury Jacka Kurskiego w TVP. — Mam bardzo ciekawe dane dla pana z wyborów prezydenckich w 2020 roku, w których była dominacja jednego kandydata na antenie Polskiego Radia — rozpoczęła dziennikarka. — Rafał Trzaskowski miał 12 proc. czasu antenowego. Więc o czym pan mówi? — zapytała.

To przelało czarę goryczy. — Skoro Renata Grochal nie daje mu mówić, to chce skończyć te zawody— powiedział Czarnek. Zapowiedział, że wypowie ostatnie zdanie.

Przemysław Czarnek opuścił studio. "Przegraliście z grą kłamstwa i szamba"

— Prezydent-elekt Karol Nawrocki zacznie funkcjonować jako prezydent już od 6 sierpnia. Będzie dążył do tego, żeby wszyscy państwo, bez względu na poglądy, bo nie będziemy państwa różnicować na poglądy, żeby te poglądy były wypowiadane. Tylko poglądy, a nie hejterstwo, kłamstwa, szambo nieprawdopodobne, które było wypuszczane również przez media publiczne, również przez Polskie Radio — powiedział Czarnek.

— Przypomnę, że i tak przegraliście z tą grą kłamstwa i szamba. Jarosław Kaczyński wybrał znakomitego 'winnera'. Jak mówił dzisiaj Donald Trump, Polska wybrała zwycięzcę i to zwycięzcę z wielkiej litery — po czym opuścił studio.