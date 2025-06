Ciepło i deszczowo. Prognoza pogody na wtorek 3 czerwca 2025 roku

We wtorek, 3 czerwca 2025 roku, pogoda w Polsce będzie zróżnicowana.

Czy będzie padało we wtorek, 3 czerwca 2025 roku? Prognoza pogody

W ciągu dnia na północy i zachodzie kraju spodziewamy się słonecznej i suchej aury. Natomiast w pozostałych regionach będzie umiarkowane do dużego zachmurzenia z przelotnymi deszczami i lokalnymi burzami, którym może towarzyszyć grad. Suma opadów podczas burz może wynieść do piętnastu milimetrów.

Jaka temperatur we wtorek? Prognoza pogody na 3 czerwca 2025 roku

We wtorek temperatury maksymalne wyniosą od około 19 stopni Celsjusza na północy i południu do 25 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie. Nad morzem będzie chłodniej, około 16 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na wtorek, 3 czerwca 2025 roku. Czy będzie wiało?

We wtorek wiatr będzie słaby, na wschodzie czasami umiarkowany, głównie z kierunku północno-zachodniego i zachodniego. Podczas burz możliwe są porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę.

Jaka pogoda w nocy z wtorku na środę?

Noc z wtorku (3 czerwca 2025 roku) na środę (4 czerwca 2025 roku) przyniesie małe do umiarkowanego zachmurzenia, miejscami zwiększające się do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Na południu lokalnie może pojawić się mgła ograniczająca widoczność do 400 metrów. Najniższe temperatury wyniosą 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 12 stopni Celsjusza w centrum, do 15 stopni Celsjusza na zachodzie.Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych.