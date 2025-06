Tych zmian podatkowych nie podpisze nowy prezydent. Oto lista

Karol Nawrocki, zwycięzca wyborów prezydenckich 2025, zadeklarował w kampanii, że nie planuje podnosić podatków ani wprowadzać dopłat do kredytów, ale jednocześnie nie zamierza obniżać składki zdrowotnej . Jego stanowisko w kwestii ewentualnego zwiększenia liczby skupowanych mieszkań pozostaje niejasne, pomimo zdecydowanego sprzeciwu wobec podatku katastralnego.

Nie będzie podwyżki podatków, dopłat do kredytów, ale nie będzie też obniżki składki zdrowotnej - taką deklarację złożył w trakcie kampanii Karol Nawrocki.

Podwyżki składek, podatków i opłat? Oto stanowisko nowego prezydenta

Kluczowym zobowiązaniem, potwierdzonym podpisaniem deklaracji u Sławomira Mentzena, jest brak zgody na jakiekolwiek podwyżki istniejących podatków, składek i opłat oraz na wprowadzanie nowych obciążeń fiskalnych. Nawrocki wielokrotnie podkreślał swoje przeciwne stanowisko wobec podnoszenia podatków, choć komentatorzy zwracali uwagę, że tak szeroka obietnica może utrudnić ewentualne porządkowanie systemu podatkowego.

Karol Nawrocki o niższej składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Prezydent jasno zadeklarował również, że nie podpisze żadnych przepisów mających na celu obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców ; warto przypomnieć, że niedawno uchwaloną ustawę w tej materii zawetował Andrzej Duda.

Karol Nawrocki: Nie dla podatku katastralnego

Nawrocki stanowczo sprzeciwiał się wprowadzeniu podatku katastralnego , początkowo postulując nawet wpisanie zakazu jego stosowania do Konstytucji, co eksperci uznali za zaskakujące. W trakcie kampanii jego stanowisko w tej kwestii nieco złagodniało, choć nadal argumentował przeciw, powołując się na obawy Polaków. Jednocześnie wyraził gotowość do ograniczenia patologii na rynku mieszkaniowym, takich jak spekulacyjny obrót czy blokowanie mieszkań, i w tym zakresie nie wykluczył współpracy z Lewicą. Pomysły jego sztabu dotyczące np. opodatkowania czwartego mieszkania określono jako raczej iluzoryczne. Ponadto, Nawrocki obiecał, że nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy , deklarując się jako strażnik polskiego złotego.

Nowy prezydent a ustawa o dopłatach do kredytów