Jakiś czas temu internet przypomniał stare zdjęcie Lecha Wałęsy z przyszłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wałęsa siedzi, a Trump skromnie stoi za nim - zauważa "Fakt".

Lech Wałęsa i Donald Trump. pic.twitter.com/iedVJb6kZV — Krzysztof Nowacki (@nowackikk) 5 lipca 2018

Pytany o tę sprawę na łamach najnowszego wydania tygodnika "Wprost", Wałęsa odpowiada, że "nie miał pojęcia, że on (Trump) zostanie prezydentem". - Szczerze mówiąc, nie bardzo wiedziałem, kto to jest - wyznaje z rozbrajającą szczerością.

Dalej były prezydent polski tłumaczy, że Trump przedstawił mu się jako miliarder. - A ja spotkałem na swej drodze wielu bogatych ludzi i specjalnego wrażenia to na mnie nie zrobiło. Gdybym wiedział, że zostanie prezydentem USA, to bym go poprosił, żeby do zdjęcia usiadł - mówi Wałęsa.