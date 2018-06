Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówił o tym podczas posiedzenia komisji prawnej PE, na której trwała debata na temat praworządności w Polsce. - Nie ma powodu, żeby KE zmieniła swoje stanowisko, dalej utrzymuje się systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce - powiedział.

Timmermans dostał zgodę KE na procedury naruszeniowe wobec Polski

Frans Timmermans dostał w środę od kolegium komisarzy mandat do wszczęcia procedury o naruszenie prawa UE wobec Polski w tych sprawach, które uzna za stosowne - podało PAP źródło unijne.

Według rozmówcy PAP będzie to oznaczało, że w najbliższym czasie Komisja rozpocznie procedurę dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli - w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja - złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a Prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. W SN orzeka obecnie 74 sędziów, spośród których 27 osiągnęło ten wiek. KE mocno krytykowała to rozwiązanie, wskazując, że otwiera ono drzwi do upolitycznienia SN.