Ukraiński wywiad odmówił podania szczegółów

Są fakty świadczące o wysokim poziomie współpracy Rosji i Chin w prowadzeniu satelitarnego rozpoznania terytorium Ukrainy w celu identyfikacji i dodatkowego rozpoznania strategicznych obiektów do zniszczenia. Przy tym, jak widzieliśmy w ostatnich miesiącach, obiekty te mogą należeć do zagranicznych inwestorów - podkreślił Aleksandrow. U na temat obiektów w Ukrainie, które zostały zaatakowane przy użyciu danych z chińskiego rozpoznania satelitarnego.

Chiny deklarują neutralność

21 sierpnia w wyniku ataku rakietowego Rosji został zniszczony amerykański zakład elektroniczny Flex w mieście Mukaczewo w położonym na zachodzie Ukrainy obwodzie zakarpackim.

Władze Chin deklarują neutralną postawę wobec rozpętanej przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciw Ukrainie, a rosyjską inwazję nazywają „kryzysem” w tym kraju. Jednocześnie w ciągu ostatnich trzech lat doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, m.in. wojskowości. Chiny wydają też miliardy dolarów na zakup rosyjskiej ropy.