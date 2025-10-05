Nawrocki nie zawiódł uczniów z Wolanowa

Prezydent Nawrocki odwiedził szkołę podstawową w pod radomskim Wolanowie na początku września. W trakcie wizyty uczniowie zapytali głowę naszego państwa, "ile polubień musi się pojawić pod filmem z jego odwiedzinami, by prezydent jeszcze raz przyjechał do Wolanowa i zjadł z młodzieżą kebaba".

Reklama

Nawrocki nie zawiesił wysoko poprzeczki. Odparł, że wystarczą cztery polubienia. Jak się okazało prezydent nie rzucał słów na wiatr. Uczniowie bez najmniejszych problemów zgromadzili pod nagraniem wymaganą przez prezydenta Nawrockiego liczbę polubień.

Prezydent poszedł z uczniami na kebab

Następca Andrzeja Dudy wywiązał się ze swojej obietnicy. W sobotę ponownie zameldował się w Wolanowie i poszedł z młodzieżą zjeść kebaba. Jak poinformował serwis "Weszło" po wizycie Nawrockiego w menu lokalu pojawiła się nowa pozycja - "kebab prezydencki".

mix mięs

sos ostry

ser

kiszony ogórek

świeże warzywa

cebula

Prezydent Nawrocki na meczu A-klasy

Na tym nie koniec. Jak poinformował Szymon Janczyk tuż po spotkaniu z uczniami prezydent Nawrocki pojawił się na meczu miejscowej drużyny - występującego w radomskiej A-klasie Jaguara Wolanów.

Prezydent wzbudził ogromne zainteresowanie na trybunach, kibice pozowali z nim do zdjęć, ucięli sobie pogawędkę z gościem i… sprezentowali mu szalik, zachęcając go do wizyty na kolejnym ligowym spotkaniu - czytamy na "Weszło".