Jak oficjalnie poinformowano, po 15 grudnia nie będzie już możliwe logowanie się do Messengera w formie samodzielnej aplikacji komputerowej. Użytkownicy, którzy spróbują uruchomić program, zostaną automatycznie przekierowani do wersji przeglądarkowej na stronie facebook.com.

Meta zapewnia, że wszyscy użytkownicy otrzymają stosowne powiadomienia z wyprzedzeniem, aby mogli bez problemu przygotować się do tej zmiany. To oznacza m.in. czas na zarchiwizowanie rozmów lub sprawdzenie czy włączono tzw. bezpieczną pamięć wiadomości.

Aplikacja mobilna zostaje bez zmian

Na szczęście nie wszyscy muszą się martwić. Meta podkreśla, że Messenger na smartfony i tablety pozostaje bez zmian – użytkownicy iOS oraz Androida nadal będą mogli korzystać z komunikatora tak jak dotychczas. Działać będzie również wersja przeglądarkowa Messengera dostępna przez Facebooka lub messenger.com.

Jak zabezpieczyć swoje rozmowy przed wyłączeniem aplikacji?

Zanim komputerowy Messenger zniknie na dobre, Meta zaleca użytkownikom włączenie opcji "Bezpieczna pamięć" oraz ustawienie PIN-u do aplikacji, co pozwala zachować historię rozmów i chronić prywatność.

Aby to zrobić:

Kliknij ikonę koła zębatego przy zdjęciu profilowym,

Wejdź w zakładkę "Prywatność i bezpieczeństwo",

Przejdź do sekcji "W pełni szyfrowane czaty",

Aktywuj opcję "Włącz bezpieczną pamięć".

Dzięki temu rozmowy pozostaną zapisane nawet po usunięciu aplikacji.

Dlaczego Messenger znika z komputerów?

Meta nie podała oficjalnego powodu decyzji, ale eksperci branżowi wskazują, że firma skupia się obecnie na integracji usług w ramach ekosystemu Facebooka i Instagrama. Utrzymywanie oddzielnej aplikacji desktopowej wymagało dodatkowych nakładów i aktualizacji, z których korzystała relatywnie niewielka liczba użytkowników. Zamiast tego, Meta stawia na rozwój wersji przeglądarkowej i mobilnej, które są regularnie aktualizowane i lepiej zintegrowane z systemami szyfrowania end-to-end.

Użytkownicy mają 60 dni na pożegnanie

Od momentu otrzymania powiadomienia o zakończeniu wsparcia użytkownicy mają jeszcze 60 dni, by przygotować się do wyłączenia aplikacji. Po tym czasie logowanie nie będzie już możliwe, a Messenger z komputerów trafi – jak ujęła to sama Meta – "na cyfrowy śmietnik historii".