Europa jest domem dla Polski

Szef polskiego rządu był pytany na konferencji prasowej podczas programowej części konwencji KO o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził w piątek, że „Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi”.

Ja na pewno nie pozwolę, aby ktokolwiek poróżnił Polskę z Europą. Nasze miejsce jest w Europie. Polska jest naszym domem, Europa jest też domem dla Polski i dla wszystkich narodów zjednoczonych w Unii Europejskiej - podkreślił Donald Tusk.

Putin skorzysta na rozpadzie Unii Europejskiej

Szef rządu zaznaczył, że Polska „współpracuje jak najbliżej” z takimi państwami jak Francja i Niemcy, ponieważ - jak podkreślił premier - „to jest także w przyszłości nasze bezpieczeństwo”. A tym bardziej, że umiemy także wykorzystywać naszych przyjaciół. To już jest naprawdę biznes partnerski, więc bardzo się cieszę, że mogę to dzisiaj tak otwarcie powiedzieć - dodał.

Ostatnio sporo rozmawiałem z Brytyjczykami. Wiecie jak oni żałują tego Brexitu? To jest raczej dla nich nieodwracalne, ale chcą przynajmniej złagodzić wszystkie negatywne konsekwencje. Niech z tej lekcji też wszyscy wyciągną właściwe wnioski. Nie chcę nikogo straszyć, ale ja wiem, słucham ich; tych z PiS-u, tych z Konfederacji. Ich pierwszym celem będzie wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej i rozwalenie Unii Europejskiej. A tym, który na tym skorzysta najbardziej, najwięcej jest oczywiście Putin i Moskwa - powiedział premier.