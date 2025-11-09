Porywy wiatru osiągają 230 km/h

W dużej części kraju ogłoszono alarmy pogodowe. Alert najwyższego, piątego stopnia, obowiązuje na południowym wschodzie wyspy Luzon. W aglomeracji stolicy kraju, Manili, ogłoszono alarm trzeciego stopnia.

Supertajfun Fung-wong niesie wiatry wiejące z prędkością 185 km/h, w porywach osiągające 230 km/h. Według prognoz uderzy w prowincję Aurora w środkowej części wyspy Luzon najwcześniej w niedzielę wieczorem czasu miejscowego.

Tajfun Kalmaegi spowodował śmierć co najmniej 204 osób

W związku z żywiołem odwołano ponad 300 krajowych i międzynarodowych lotów – podał urząd ds. lotnictwa cywilnego. Straż przybrzeżna opublikowała zdjęcia ewakuowanych mieszkańców, przesiadających się z łodzi na ciężarówki.

Wcześniej w tym tygodniu Filipiny nawiedził niszczycielski tajfun Kalmaegi, który spowodował tam śmierć co najmniej 204 osób, a następnie uderzył w Wietnam, zabijając kolejnych pięć osób i siejąc spustoszenie na wybrzeżu.