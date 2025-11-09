Kaczyński broni Obajtka

Kaczyński w swoim wpisie wezwał do udziału w proteście "przeciwko politycznym represjom wobec Daniela Obajtka", który zaplanowano na 12 listopada. Prezes PiS na końcu umieścił hasztag - #MuremZaObajtkiem.

Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie. Koncern nowoczesny, innowacyjny i uosabiający niezależność energetyczną naszego kraju. Rząd Tuska niszczy nieustannie polską gospodarkę: grupowe zwolnienia pracowników, wzrastające bezrobocie, problemy finansowe przedsiębiorców, także spółek Skarbu Państwa, brak inwestycji. Degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces. Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy! - napisał Kaczyński.

Tusk szydzi z Kaczyńskiego i PiS

Wpis Kaczyńskiego skomentował Tusk. Premier polskiego rządu krótko podsumował akcję szykowaną przez obóz kierowany przez prezesa PiS.

Rozkręca się pisowska akcja „Murem za”. Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł - czytamy we wpisie szefa rządu.

Obajtek odpowiedział Tuskowi

Głos w sprawie zabrał też sam zainteresowany. Panie Premierze, u Was nie byłoby z tym problemu, bo macie same pustaki, w dodatku proniemieckie. Życzę Panu takich wyników w Orlenie, jakie mieliśmy my: 90 mld zysku przez 8 lat, w 2023 roku 21 mld wobec marniutkiego 1,3 mld w 2024. W dodatku szef MAP odwołuje część Rady Nadzorczej, bo w koncernie nic się nie dzieje - napisał Obejtek.