Kaczyński broni Obajtka

Kaczyński w swoim wpisie wezwał do udziału w proteście "przeciwko politycznym represjom wobec Daniela Obajtka", który zaplanowano na 12 listopada. Prezes PiS na końcu umieścił hasztag - #MuremZaObajtkiem.

Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie. Koncern nowoczesny, innowacyjny i uosabiający niezależność energetyczną naszego kraju. Rząd Tuska niszczy nieustannie polską gospodarkę: grupowe zwolnienia pracowników, wzrastające bezrobocie, problemy finansowe przedsiębiorców, także spółek Skarbu Państwa, brak inwestycji. Degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces. Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy! - napisał Kaczyński.

Tusk szydzi z Kaczyńskiego i PiS

Wpis Kaczyńskiego skomentował Tusk. Premier polskiego rządu krótko podsumował akcję szykowaną przez obóz kierowany przez prezesa PiS.

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk reagują na uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze: "Nie mam wiedzy"

Rozkręca się pisowska akcja „Murem za”. Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł - czytamy we wpisie szefa rządu.

Obajtek odpowiedział Tuskowi

Głos w sprawie zabrał też sam zainteresowany. Panie Premierze, u Was nie byłoby z tym problemu, bo macie same pustaki, w dodatku proniemieckie. Życzę Panu takich wyników w Orlenie, jakie mieliśmy my: 90 mld zysku przez 8 lat, w 2023 roku 21 mld wobec marniutkiego 1,3 mld w 2024. W dodatku szef MAP odwołuje część Rady Nadzorczej, bo w koncernie nic się nie dzieje - napisał Obejtek.