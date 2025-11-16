Zakaz nie dotyczyłby przedsiębiorców i jednostek naukowych

Projekt Lewicy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt złożony w Sejmie w styczniu 2024 r. zakłada uprawnienie rady gminy do wprowadzenia ograniczenia lub zakazu wykorzystywania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F2 i F3. Rada gminy mogłaby również w uchwale określić zakaz prowadzenia handlu okrężnego w zakresie niedozwolonych wyrobów pirotechnicznych.

Projekt Koalicji Obywatelskiej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, złożony w czerwcu 2024 r., zabrania używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F3. Daje też możliwość, aby rada gminy określiła dni 31 grudnia i 1 stycznia jako te, w których zakaz nie obowiązuje. Ponadto zakaz nie dotyczyłby przedsiębiorców i jednostek naukowych, działających na podstawie przepisów ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz podmiotów uprawnionych do używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych na mocy odrębnych regulacji.

Prace nad projektami mogą zacząć się jeszcze w grudniu

Przewodnicząca sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela (KO) poinformowała, że jeszcze w grudniu komisja może rozpocząć prace nad dwoma projektami w sprawie zakazu i ograniczenia fajerwerków. W planach komisji mamy pracę nad dwoma projektami w tej sprawie – Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Pierwszy wprowadza zakaz korzystania z fajerwerków, drugi daje możliwość wprowadzenia zakazu poszczególnym samorządom – powiedziała.

Zaznaczyła jednak, że plany komisji mogą ulec zmianie, jeżeli do Sejmu do tego czasu zostanie skierowany rządowy projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Projektowana ustawa oprócz krajowego rejestru wprowadza też obowiązek znakowania i rejestracji psów. Jeżeli ten projekt trafi do Sejmu przed grudniowym posiedzeniem komisji, to rozpatrzymy go w pierwszej kolejności – powiedziała.

Rządu bierze pod uwagę interesy firm

Zapytana o to, czy w planach są również dalsze prace nad projektem obywatelskim „Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt”, odpowiedziała, że komisja rozpatrzy go w przyszłym roku. Podkreśliła, że jest to obszerny projekt, który dotyczy hodowli, schronisk i rozwiązań przeciwdziałających bezdomności zwierząt, a komisja wcześniej procedowała częściowo tożsame z nim projekty w sprawie zakazu trzymania psów na uwięzi oraz zakazu hodowli zwierząt na futra.

Poselski projekt przedłożony przez Lewicę w październiku zaopiniowała Rada Ministrów. W komunikacie po posiedzeniu podkreślono, że rząd z zastrzeżeniami, ale popiera projekt.

Zdaniem rządu, w dalszych pracach parlamentarnych należy wziąć pod uwagę interesy firm, które działają w branży pirotechnicznej, aby zmniejszyć negatywne skutki wprowadzanych ograniczeń i zakazów. Chodzi także o przeanalizowanie możliwości wydłużenia wejścia w życie proponowanych przepisów, aby zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na dostosowanie się – podkreślono.

Wyroby pirotechniczne podlegają klasyfikacji w zależności od sposobu ich używania

Zgodnie z ustawą o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wyroby pirotechniczne wprowadzane do obrotu podlegają klasyfikacji w zależności od sposobu ich używania, przeznaczenia i stopnia zagrożenia, w tym poziomu hałasu. Wyroby pirotechniczne widowiskowe dzielą się na cztery grupy – F1 (bardzo niski stopień zagrożenia), F2 (niski stopień zagrożenia), F3 (średni stopień zagrożenia) oraz F4 (wysoki stopień zagrożenia). Wyroby klasy F4 – do zastosowań profesjonalnych – przeznaczone są do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.