Zmiana na stanowisku Marszałka Sejmu

Zgodnie z umową koalicyjną, obecny Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, ma ustąpić ze stanowiska 13 listopada 2025 roku. Jego miejsce ma zająć Włodzimierz Czarzasty, który będzie pełnił funkcję Marszałka Sejmu od 14 listopada 2025 roku do końca kadencji.

Dzisiaj Szymon Hołownia ma jeszcze poprowadzić posiedzenie Prezydium Sejmu., a 18 listopada (wtorek) odbędzie się głosowanie nad wyborem Włodzimierza Czarzastego, które ma odbyć się przed południem. Przejściowo, 14 listopada, stanowisko Marszałka może być nieobsadzone przez kilka godzin (do momentu wyboru Czarzastego).

Włodzimierz Czarzasty ma poprowadzić poranne Prezydium Sejmu już we wtorek, 18 listopada.

Hołownia kandyduje na szefa UNHCR – kulisy

Pod koniec września 2025 roku Szymon Hołownia ogłosił swoje ambitne plany: zamierza ubiegać się o prestiżowe, globalne stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). W oficjalnym komunikacie Hołownia stwierdził, że jego kandydatura ma służyć wzmocnieniu pozycji Polski na świecie oraz przyczynić się do skuteczniejszej ochrony uchodźców i osób bezpaństwowych, co jest kluczowym zadaniem UNHCR. Aby móc realnie walczyć o tę nominację, Hołownia potrzebuje wsparcia ze strony polskiego Prezydenta.

Z tego powodu, jak donosi Wirtualna Polska, Hołownia aktywnie zabiega w ostatnim czasie o poprawę relacji z Prezydentem Karolem Nawrockim oraz z liderem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim, co może być kluczowe dla uzyskania prezydenckiego poparcia.