Kanclerz Niemiec jest sceptyczny

Merz zaznaczył, że „chodzi teraz o to, by stworzyć dokument możliwy do zaakceptowania przez Ukrainę, który będzie się opierać na 28-punktowym planie i który może zostać wykorzystany w rozmowach z Rosją”.

„Dzisiaj jest niedziela. Plan prezydenta Trumpa zakłada osiągnięcie porozumienia w czwartek. Jesteśmy jeszcze bardzo od tego daleko. To nie znaczy, że jest to całkowicie niemożliwe. Jestem jednak sceptyczny, czy taki wynik jest możliwy, biorąc pod uwagę obecne różnice” – powiedział Merz, cytowany przez agencję Reutera.

Premier Tusk weźmie udział w rozmowach

Na kończącym się w niedzielę szczycie grupy G20 w Johannesburgu w RPA przywódcy europejskich państw wystosowali wspólne oświadczenie w odpowiedzi na 28-punktowy plan USA. Podkreślili, że niezbywalnym prawem Ukrainy jest aktywny i bezpośredni udział w rozmowach na temat zakończenia wojny z Rosją.

W poniedziałek w stolicy Angoli, Luandzie, na marginesie szczytu Unia Europejska – Unia Afrykańska, przywódcy 27 państw UE mają omówić projekt planu dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że weźmie udział w tych rozmowach.

Europejczycy wysłali projekt nowego planu pokojowego

Portal Axios opublikował w czwartek szczegóły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.

W przygotowanej kontrpropozycji, do której dotarł dziennik „Washington Post”, przywódcy europejscy zaproponowali brak ograniczeń dla armii Ukrainy, odzyskanie przez Kijów kontroli nad Zaporoską Elektrownią Jądrową i Kachowską Elektrownią Wodną, a także „nieograniczone prawo przepływu” na Dnieprze i sprawowanie zwierzchnictwa nad Mierzeją Kinburnską (najbardziej na zachód wysuniętą częścią Półwyspu Kinburnskiego, oddzielającego ujście Dniepru i Bohu od Morza Czarnego).

Pozostałe spory terytorialne - zgodnie z europejską propozycją - zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni. Według agencji Reutera, powołującej się na niemieckie źródło chcące zachować anonimowość, Europejczycy wysłali w sobotę ukraińskiej i amerykańskiej administracji projekt nowego planu pokojowego.

To nie jest ostateczna oferta

Pierwotnie Biały Dom dał stronie ukraińskiej czas do czwartku, 27 listopada, na przyjęcie planu pokojowego. W sobotę prezydent USA Donald Trump oświadczył jednak, że nie jest to „ostateczna oferta” w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

W niedzielę w Genewie w Szwajcarii odbędzie się spotkanie doradców ds. bezpieczeństwa z państw tworzących nieformalną grupę E3 - Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec z przedstawicielami Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.