Ludzkość na coraz mniej czasu

Koncepcja symbolicznego zegara, alarmującego o egzystencjalnych zagrożeniach dla ludzkości, została stworzona w 1947 r. przez czasopismo "Bulletin of the Atomic Scientists". Stało się dwa lata po użyciu przez Stany Zjednoczone broni atomowej przeciwko Japonii.

Narastają zagrożenia, na jakie narażona jest ludzkość ze strony broni jądrowej, zmian klimatycznych i przełomowych technologii – powiedziała Bell. Liczy się każda sekunda, czasu mamy coraz mniej - zaalarmowała. W ubiegłym roku zegar wskazywał 89 sekund przed północą.

Światowe mocarstwa stały się bardziej agresywne

Daniel Holz, przewodniczący rady ds. nauki i bezpieczeństwa w "Bulletin", która co roku decyduje o tym, jaką godzinę powinien wskazywać zegar, podkreślił, że w ciągu ostatniego roku największe światowe mocarstwa stały się bardziej agresywne, wrogie i nastawione nacjonalistycznie. Holz zauważył również, że traktat o zbrojeniach strategicznych pomiędzy USA i Rosją, zawarty w 2010 r., wygasa w przyszłym tygodniu - podkreśliła amerykańska stacja CBS.

Po raz pierwszy od ponad pół wieku nic nie powstrzyma niekontrolowanego wyścigu zbrojeń nuklearnych - powiedział Holz. Dodał, że poziom dwutlenku węgla w atmosferze i globalny poziom mórz osiągnęły historyczne rekordy. Susze, pożary, powodzie i burze stają się coraz bardziej intensywne i nieprzewidywalne, a sytuacja będzie się tylko pogarszać - przewiduje ekspert.

Przestrzegł również przed potencjalnym wyścigiem wokół sztucznej inteligencji.Sztuczna inteligencja dodatkowo potęguje dezinformację, co jeszcze bardziej utrudnia przeciwdziałanie wszystkim innym zagrożeniom, które bierzemy pod uwagę - zauważył Holz.

Wyraził również zaniepokojenie tym, co określił jako "rosnący wzrost nacjonalistycznych autokracji". Jeśli świat podzieli się na „my kontra oni”, czyli będziemy mieli do czynienia z grą o sumie zerowej, wzrośnie prawdopodobieństwo, że wszyscy przegramy - powiedział. Odnotował również "erozję praw konstytucyjnych obywateli amerykańskich".

Wskazówki Zegara Zagłady można cofnąć

Bell uważa, że problemy, które wpływają na ustawienie zegara, można rozwiązać, ale ludzie muszą w tym celu współpracować. Za każdym razem, gdy udawało nam się cofnąć wskazówki zegara, działo się tak dzięki naukowcom i ekspertom, starającym się znaleźć rozwiązania, oraz społeczeństwu, które domagało się podjęcia działań - przypomniała.

Najdalej od północy, o 17 minut, Zegar Zagłady przesunął się w 1991 r., po zakończeniu zimnej wojny i podpisaniu traktatu między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi o redukcji ich arsenałów nuklearnych.

W 2025 roku wskazówki Zegara Zagłady przesunęły się o sekundę

W ostatnich latach zegar pokazywał, że ludzkości zostaje coraz mniej czasu. W 2023 r. wskazówki przesunięto na 90 sekund przed północą, głównie ze względu na rosnące zagrożenie stwarzane przez inwazję Rosji na Ukrainę.

W 2025 r. wskazówki przesunęły się o sekundę. Pomimo niewątpliwych oznak niebezpieczeństwa, przywódcy państw i ich społeczeństwa nie podjęli działań niezbędnych do zmiany kursu - oświadczyli wówczas naukowcy z "Bulletin of the Atomic Scientists".