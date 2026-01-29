"Najbardziej przekonał mnie Lidl"

"Chodzę oddać w jedno miejsce, bo tylko tu się opłaca. Najbardziej przekonał mnie do siebie Lidl. Dają nie tylko ustawowe 50 gr za opakowania z oznaczeniem o recyklingu. Płacą też 10 gr za przyniesienie pustej butelki czy puszki bez znaczka" — wyjaśnia. To właśnie ta dodatkowa stawka sprawiła, że Marcin zdecydował się oddać wszystkie opakowania w jednym sklepie, zamiast szukać kilku punktów przyjmowania.

Dwa worki i prawie 10 zł zwrotu

Do Lidla przyniósł dwie duże torby pełne pustych opakowań. Łącznie było ich 40 sztuk — 10 puszek i 30 butelek. Po wrzuceniu wszystkiego do butelkomatu maszyna naliczyła 9 zł 60 gr.

Jak dokładnie wyglądało rozliczenie?

5 puszek objętych kaucją – łącznie 2 zł 50 gr,

25 puszek bez kaucji, ale przyjętych po 10 gr za sztukę – kolejne 2 zł 50 gr,

9 butelek z kaucją – 4 zł 50 gr,

1 butelka bez oznaczenia – 10 gr.

Suma: 9,60 zł.

Bon zamiast gotówki. Ale jest sposób na wypłatę pieniędzy

Po zakończeniu zwrotu Marcin otrzymał wydruk z recyklomatu. Z nim udał się na zakupy — przy kasie rachunek został pomniejszony niemal o 10 zł. Bon można wykorzystać w ciągu 30 dni, ale to niejedyna opcja. Jeśli ktoś nie chce robić zakupów, może odzyskać pieniądze w gotówce. Co istotne, sam recyklomat nie wypłaca pieniędzy. Gotówkę z bonu wydaje dopiero kasjer przy ladzie.

Jak działa system kaucyjny w Polsce?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, kupując napój w puszce lub butelce objętej systemem kaucyjnym, klient dopłaca 50 groszy kaucji. Kwota ta jest doliczana do rachunku i nie jest podatkiem — można ją w całości odzyskać. Warunek jest jeden: puste opakowanie trzeba oddać do butelkomatu lub punktu zbiórki. Obowiązek ich przyjmowania mają sklepy o powierzchni powyżej 200 m².

Jakie opakowania przyjmuje Lidl?

Lidl ustawił butelkomaty we wszystkich swoich sklepach. Można tam oddać:

- plastikowe butelki do 3 litrów,

- metalowe puszki do 1 litra.

Za opakowania oznaczone symbolem kaucji klient otrzymuje 50 gr, a za te bez oznaczenia — 10 gr.

Sieć zastrzega jednak, że:

- butelki i puszki nie mogą być zgniecione,

- muszą mieć etykietę i czytelny kod kreskowy,

- nie mogą być uszkodzone.

Jak tłumaczy sieć handlowa, "maszyna rozpoznaje i przyjmuje opakowania także po ich kształcie".

Coraz więcej osób korzysta z recyklomatów

Historia Marcina pokazuje, że przy regularnym zbieraniu opakowań zwrot kaucji może realnie obniżyć codzienne wydatki. Kilka worków butelek nie uczyni nikogo bogatym, ale pozwala odzyskać pieniądze, które i tak zostały wcześniej zapłacone przy kasie. Dla wielu osób to już nie tylko ekologia, ale po prostu sposób na tańsze zakupy.