GIS podaje liczby. Setki tysięcy chorych

"Od 1 września 2025 r. do 1 lutego 2026 r. z powodu grypy zmarło 1061 osób. W analogicznym okresie w poprzednim sezonie grypowym liczba zgonów wyniosła 1538" - powiedział PAP Główny Inspektor Sanitarny. Jak przekazał Główny Inspektor Sanitarny, sytuacja w tym sezonie jest nieco lepsza niż rok wcześniej, ale skala problemu nadal pozostaje ogromna.

Mniejsza liczba zgonów idzie w parze z mniejszą liczbą zakażeń. W sezonie 2024/2025 odnotowano około 693 tys. przypadków grypy, natomiast w trwającym sezonie jest ich około 430 tys. Mimo spadku statystyki wciąż pokazują, że chorują setki tysięcy osób w całym kraju.

Najwięcej ofiar wśród osób po 50. roku życia

Eksperci nie mają wątpliwości: grypa najgroźniejsza jest dla osób starszych oraz przewlekle chorych. To właśnie w tej grupie wiekowej notuje się najwięcej hospitalizacji i zgonów.

"To jest ważna informacja. Szczególnie dlatego, że szczepią się przede wszystkim osoby powyżej 50. roku życia, a wśród tych osób jest najwięcej zgonów i hospitalizacji" - zaznaczył Główny Inspektor Sanitarny.

Dane z portalu ezdrowie.gov.pl pokazują jednocześnie pozytywny trend. W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób. Rok wcześniej było to 1,8 mln.

"Wciąż nie jest za późno na szczepienie"

Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, nadal mają na to czas. Odporność po przyjęciu szczepionki rozwija się w ciągu 10–14 dni, co oznacza, że nawet teraz można zmniejszyć ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.

"Istotny wpływ na liczbę zachorowań ma okres bez nauki w szkołach. W województwach, w których były w styczniu ferie przypadków grypy jest mniej niż w pozostałej części kraju" - powiedział Główny Inspektor Sanitarny. To pokazuje, jak duże znaczenie dla transmisji wirusa ma kontakt w dużych skupiskach ludzi.

Dane z ostatnich tygodni. Wskaźniki idą w górę

Z najnowszych informacji opublikowanych na portalu ezdrowie.gov.pl wynika, że w okresie od 26 stycznia do 1 lutego wskaźnik zachorowań na grypę wyniósł 397,2 przypadków na 100 tys. osób. Dla porównania, w sezonie grypowym 2025 roku najwyższy punkt zachorowalności wynosił 365,5 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Oznacza to, że mimo mniejszej liczby zachorowań w skali sezonu, obecnie wirus rozprzestrzenia się bardzo intensywnie.

Jak działa szczepionka i przed czym chroni?

Dostępna obecnie szczepionka przeciwko grypie zabezpiecza przed czterema typami wirusa: dwoma podtypami grypy typu A oraz dwoma podtypami typu B. W przypadku dominującego w tym sezonie podtypu A (H3N2) skuteczność preparatu szacowana jest na około 50–70 proc. Eksperci podkreślają, że nawet jeśli szczepienie nie zapobiega zakażeniu w 100 proc., znacząco zmniejsza ryzyko ciężkich powikłań, hospitalizacji i zgonu.

Sanepid apeluje: ostrożność do marca

W związku z trwającym szczytem zachorowań, przypadającym na okres od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna ponawia zalecenia. Szczepienie przeciw grypie rekomendowane jest szczególnie dzieciom do 14. roku życia, osobom po 50. roku życia, pacjentom z chorobami przewlekłymi, kobietom w ciąży oraz pracownikom ochrony zdrowia, oświaty i placówek opieki długoterminowej.

Sanepid zaleca również częste mycie rąk, zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (około 1,5 m), noszenie masek w zatłoczonych miejscach, korzystanie z pracy zdalnej tam, gdzie to możliwe, oraz samoizolację osób chorych przez 5–7 dni.