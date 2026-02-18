Eksperci wskazują, że wydłużanie się życia Polaków to efekt postępu medycyny, lepszego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawy warunków życia w ostatnich dekadach. Według danych GUS przeciętna długość życia w Polsce systematycznie rośnie, a kobiety żyją średnio o kilka lat dłużej niż mężczyźni — co wyraźnie widać także w statystykach stulatków.

Kobiety dominują wśród najstarszych mieszkańców

Ponad 85 proc. beneficjentów świadczenia honorowego w Małopolsce stanowią kobiety. Jest ich 356, podczas gdy mężczyzn — 62. Najstarszym mieszkańcem regionu pobierającym świadczenie jest 106-letni mężczyzna urodzony w maju 1919 roku.

Taka struktura płci nie jest zaskoczeniem. W całej Europie kobiety częściej dożywają bardzo sędziwego wieku. Według Eurostatu wynika to m.in. z różnic w stylu życia, mniejszej skłonności do ryzykownych zachowań oraz większej dbałości o zdrowie.

Gdzie mieszka najwięcej stulatków?

Najwięcej osób pobierających świadczenie honorowe obsługuje oddział ZUS w Krakowie — 231 osób (192 kobiety i 39 mężczyzn). W pozostałych rejonach liczby przedstawiają się następująco:

Chrzanów — 66 osób (61 kobiet i 5 mężczyzn),

rejon nowosądecki — 70 osób (58 kobiet i 12 mężczyzn),

Tarnów — 51 osób (45 kobiet i 6 mężczyzn).

Rozkład ten odzwierciedla gęstość zaludnienia regionu oraz strukturę demograficzną większych ośrodków miejskich.

Ile wynosi świadczenie honorowe po 100. urodzinach?

Od 1 marca 2025 r. świadczenie honorowe wynosi 6 589,67 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji. Dodatek ten jest przyznawany jako forma uhonorowania długowieczności oraz wsparcia finansowego dla osób w bardzo podeszłym wieku, które często ponoszą wysokie koszty leczenia i opieki.

Kto otrzymuje świadczenie i na jakich zasadach?

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat, mają obywatelstwo polskie i prawo do emerytury lub renty. W takich przypadkach jest ono przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Decyzję może wydać właściwy organ emerytalny lub rentowy, m.in. ZUS, KRUS, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA czy Biuro Emerytalne Służby Więziennej. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy, dodatek przyznaje i wypłaca ZUS.

Możliwość uzyskania świadczenia na wniosek

Świadczenie może być przyznane także osobom, które nie mają prawa do emerytury lub renty. Warunkiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończenie 100 lat oraz co najmniej 10 lat zamieszkania w Polsce po ukończeniu 16. roku życia. W takiej sytuacji dodatek przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Polska się starzeje — i żyje coraz dłużej

Rosnąca liczba stulatków wpisuje się w szerszy trend starzenia się społeczeństwa. Według prognoz GUS do 2050 r. osoby w wieku 65+ mogą stanowić ponad jedną trzecią populacji kraju. Jednocześnie rośnie grupa najstarszych seniorów, co stawia nowe wyzwania przed systemem ochrony zdrowia, opieką długoterminową i polityką społeczną.

Małopolska jest jednym z regionów, w których te zmiany widać szczególnie wyraźnie — a rekordowa liczba stulatków to nie tylko statystyka, ale także znak wydłużającego się życia i zmieniającej się struktury demograficznej Polski.