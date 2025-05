Na korzyść Trzaskowskiego będzie wysoka frekwencja

Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich będzie wysoka i może wynieść ponad 70 proc.; taka mobilizacja wyborców będzie sprzyjać kandydatowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu - ocenił w poniedziałek w Studiu PAP politolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Rafał Chwedoruk.

Reklama

Politolog, pytany o spodziewaną frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich, ocenił, że będzie "bardzo wysoka" i z dużym prawdopodobieństwem wyniesie ponad 70 proc. Jego zdaniem ma to być wynik nagromadzenia w ostatnich dniach kampanii wielu ważnych wydarzeń, takich jak debaty, wywiady i marsze oraz "złożoność sytuacji" po pierwszej turze wyborów wynikająca z liczby kandydatów i ich działań.

"Zwłaszcza, że ta potężna machina wyborcza Platformy Obywatelskiej chyba dopiero teraz ruszyła na całego. Wcześniej była ukierunkowana na to, żeby bardziej przeciwdziałać mobilizacji wokół popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, niż mobilizować wokół Trzaskowskiego" - ocenił Chwedoruk.

Na pytanie w Studiu PAP, któremu kandydatowi służy wyższa frekwencja, odpowiedział, że wiele analiz z poprzednich wyborów wskazywało, że frekwencja między 60 a 70 proc. jest korzystna dla PiS-u, jednak "wszystko co powyżej 70 proc., to już czynnik sprzyjający jednoznacznie Platformie Obywatelskiej".

Reklama

Zdaniem Chwedoruka frekwencja wyższa niż 70 proc., większe zasoby mobilizacyjne, ponadpodstawowa partycypacja wyborcza zwolenników oraz większe możliwości oddziaływania na opinię publiczną poprzez sprawowanie władzy - to czynniki sprzyjające kandydatowi PO.

Nawrocki liczy na głosy Mentzena i Brauna

Politolog, odnosząc się do kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, powiedział, że choć politycznie czuł się zwycięzcą pierwszej tury, to jednak procentowo otrzymał mniej głosów, niż wynikałoby to z sondażowego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości.

Jak dodał, Nawrocki liczy na głosy wyborców Sławomira Mentzena (Konfederacja) i Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej), wśród których ponadstandardowy odsetek wyborców stanowili najmłodsi, którzy "dopiero socjalizują się politycznie". Jak zauważył, nie jest pewne, czy gremialnie pójdą oni do wyborów w II turze. Dodał, że szczególnie wyborcy Brauna są "mocno tożsamościowi" i w ocenie Chwedoruka, ich determinacja do głosowania na mainstreamowe partie musiałaby być bardzo silna.

Frekwencja w drugiej turze wyborów niemal zawsze wyższa niż w pierwszej

Historycznie prawie zawsze frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich była wyższa niż w pierwszej. W 2015 roku różnica wynosiła ponad 6 pkt. proc. (55,34 proc. do 48,96 proc.), a w 2020 roku - ponad 3 pkt. proc. (68,18 proc. do 64,51 proc.). W pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku frekwencja wyniosła 67,31 proc. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca. W pierwszej turze Trzaskowski zdobył 31,36 proc., a Nawrocki - 29,54 proc.

Rozmawiał Adrian Kowarzyk (PAP)