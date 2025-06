Ewakuacyjna z Izraela będzie kontynuowana

W czwartek, późnym wieczorem z Ammanu, stolicy Jordanii, 65 polskich obywateli ewakuowanych z Izraela w związku z konfliktem izraelsko-irańskim przyleciało na pokładzie wojskowego samolotu do Warszawy. Była to kolejna akcja ewakuacyjna - pierwsza grupa po dotarciu z Izraela w konwoju lądowym do Egiptu przyleciała do Warszawy w środę rano. Na pokładzie przyleciały 154 osoby, z czego 130 obywateli polskich. Pozostałe osoby to obywatele Niemiec, Austrii, Francji i Ukrainy.

W piątek na konferencji prasowej wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys poinformowała, że akcja ewakuacyjna z Izraela będzie kontynuowana. Jak mówiła, MSZ planuje kolejny lot na niedzielę, 22 czerwca. Mamy jeszcze grupę ok. 40 Polaków, którzy mogliby z tego lotu skorzystać - dodała. Przekazała, że konsulowie są obecnie z nimi w kontakcie.

Zaapelowała do Polaków przebywających w Izraelu i zainteresowanych wyjazdem, by mieli włączone telefony, tak by konsulowie mogli się z nimi skontaktować. Apelowała także, by Polacy, którzy zgłaszają chęć powrotu do kraju, "stawiali się (na samoloty), ponieważ to znakomicie ułatwia akcję transferu i przelotu do kraju". Jak mówiła nie wszyscy zainteresowani stawiają się na odprawę. Zachęcała do rejestracji w systemie Odyseusz w celu uzyskania bezpośredniego kontaktu z konsulem w razie potrzeby i prosiła o umieszczanie w systemie aktualnych danych.

Żadna z osób ewakuowanych z Izraela nie płaciła za transfer

Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał, że do tej pory z Izraela ewakuowano 210 polskich obywateli oraz 28 obywateli UE i państw partnerskich. Mościcka-Dendys na konferencji dodała, że kilkunastu polskich obywateli opuściło Izrael na pokładzie samolotów należących do innych państw. Przekazała, że żadna z osób ewakuowanych z Izraela nie płaciła za transfer. Podziękowała także za współpracę Ministerstwu Obrony Narodowej i Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak mówiła, w czwartek minister transportu Izraela Miri Regew podała informację, że być może w poniedziałek zostanie otwarte lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie. Wiceszefowa MSZ oceniła, że taka sytuacja "znakomicie zmieniłaby możliwości wyjazdowe i prawdopodobnie pozwoliłaby wspierać rodaków, którzy chcieliby wyjechać później w formalnym czy komercyjnym wylocie z Izraela w czasie przez nich wybranym".

Podkreśliła, że polskie MSZ jest w kontakcie ze swoim izraelskim odpowiednikiem ws. ustaleń dotyczących procedur wyjazdowych po "pojawiających się w domenie publicznej informacjach o tym, że obywatele Izraela mogą być dotknięci ograniczeniami, gdy idzie o wyjazd z kraju".

Dopytana, czy w razie otwarcia lotniska Ben Guriona lot w niedzielę może być odwołany, podkreśliła, że MSZ w każdym wypadku zrealizuje lot w niedzielę. Zaznaczyła, że jeśli lotnisko zostanie otwarte, to pojawi się możliwość "normalnego wyjazdu" z Izraela. "W związku z tym zakładamy, że wtedy w ramach Unii Europejskiej wszystkie prowadzone obecnie akcje - akcje ewakuacyjne czy akcje wspierania bezpiecznego powrotu do domu, bo nie wszystkie kraje prowadzą w tym samym systemie - zostaną zakończone".

MSZ szacuje, że w Iranie zostało kilku Polaków

W sprawie grupy polskich obywateli wracających z Iranu w czwartek Mościcka-Dendys podkreśliła, że nie była to akcja ewakuacyjna, ponieważ - jak mówiła - "w żadnym momencie nie zaistniała sytuacja, by wyjazd z Iranu nie był możliwy". Przekazała, że MSZ szacuje obecną liczbę pozostałych Polaków w Iranie na kilka osób - "między 4 a 5 osób po nowej rejestracji w systemie Odyseusz".

W czwartek rano do Polski przyleciała samolotem rejsowym grupa osób, które opuściły Teheran. Grupa 13 polskich obywateli składająca się z personelu dodatkowego polskiej ambasady w Teheranie oraz osób przebywających w Iranie nad ranem wyleciała z Baku w Azerbejdżanie.

Mościcka-Dendys potwierdziła, że ostrzeżenie, by nie wyjeżdżać do Izraela i Iranu, jest obecnie rozszerzone na Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jordanię. Dodała, że MSZ od dłuższego czasu utrzymuje wyższe alerty dla całego regionu Zatoki Perskiej, także w Egipcie, gdzie "za bezpieczne uchodzą kurorty".

MSZ nie zostawi Polaków bez wsparcia

Wiceszefowa MSZ poinformowała, że - zgodnie z przepisami - procedury ws. opieki konsularnej dotyczą osób, które "nie są mieszkańcami czy obywatelami drugiego państwa". Jak mówiła, co do zasady akcje ewakuacyjne są przeznaczone dla osób, które "utknęły w danym miejscu, ich miejscem stałego zamieszkania jest Polska i pomagamy im wrócić do domu". Zaznaczyła, że mają one pierwszeństwo. Jak jednak dodała, MSZ "nie zostawi bez wsparcia" osób, które na stałe mieszkają w danym państwie.

W kontekście aktywowania przez Polskę unijnego mechanizmu ochrony ludności w związku z ewakuacją z Bliskiego Wschodu Mościcka-Dendys przekazała, że Polska i 6 innych krajów UE "na zasadzie wzajemności zabieramy swoich obywateli tylko wtedy, kiedy mamy wolne miejsca". "Pierwszeństwo mają zawsze obywatele Rzeczpospolitej" - dodała. Wiceszefowa MSZ zaapelowała ponownie o opuszczenie Izraela i Iranu a także innych państw regionu.