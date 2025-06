Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, który trafił do konsultacji publicznych, przewiduje 14 podstawowych rodzajów diet oraz 9 możliwych wariantów ich modyfikacji. Zgodnie z założeniami, posiłki serwowane w szpitalach mają być nie tylko dopasowane do stanu zdrowia pacjenta, ale również, w miarę możliwości, uwzględniać jego przekonania światopoglądowe.

Posiłki w szpitalu z nowymi zasadami – koniec z przypadkowym menu

Zgodnie z projektem, w każdym szpitalu realizującym świadczenia stacjonarne mają zostać wdrożone ujednolicone standardy dietetyczne. Główne cele? Zwiększenie jakości posiłków, poprawa stanu odżywienia pacjentów oraz eliminacja przypadkowości w planowaniu jadłospisów.

Reklama

Co przewiduje projekt?

Wprowadzenie jednolitej nomenklatury i kodów diet , które będą obowiązywały we wszystkich placówkach;

, które będą obowiązywały we wszystkich placówkach; Szczegółowa charakterystyka diet – zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i matek karmiących;

– zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i matek karmiących; Wskazania i przeciwwskazania żywieniowe – czyli dokładny wykaz produktów zalecanych i tych zakazanych w poszczególnych dietach;

– czyli dokładny wykaz produktów zalecanych i tych zakazanych w poszczególnych dietach; Ścisłe normy wartości energetycznych i odżywczych posiłków – uwzględniające najnowsze zalecenia dietetyczne i medyczne.

Wegetarianin w szpitalu? Nowe przepisy to uwzględnią

Nowością, na którą zwraca uwagę projekt, jest obowiązek dostosowania diety, o ile pozwala na to stan zdrowia pacjenta, do jego przekonań światopoglądowych. Oznacza to, że np. pacjent wegetarianin nie powinien otrzymać potrawy mięsnej tylko dlatego, że innej opcji nie przewidziano w jadłospisie.

Za dobór diety odpowiadać ma lekarz, który na podstawie stanu zdrowia pacjenta i oceny jego odżywienia, zdecyduje o rodzaju diety, czasie jej trwania i ewentualnych modyfikacjach. Dietetyk z kolei będzie odpowiedzialny za przygotowanie zbilansowanego jadłospisu, zgodnego z wymogami zdrowotnymi i preferencjami pacjenta.

Kontrola jakości i przejrzystość posiłków w szpitalu

Koniec z anonimowym jedzeniem z talerza. Projekt przewiduje obowiązek przejrzystości w szpitalnym żywieniu. Każda placówka będzie musiała stworzyć na swojej stronie internetowej specjalną zakładkę „Żywienie dla zdrowia”, gdzie znajdą się:

aktualne jadłospisy,

wyniki badań laboratoryjnych kontrolujących jakość posiłków,

materiały edukacyjne dla pacjentów, oparte na wiedzy naukowej,

formularz do zgłaszania uwag dotyczących posiłków.

Weryfikacja jakości posiłków ma odbywać się cyklicznie – zarówno poprzez badania, jak i bezpośrednie opinie pacjentów.

Zmiany obejmą także firmy cateringowe

Nowe standardy będą obowiązywać niezależnie od tego, kto odpowiada za żywienie – szpitalna kuchnia czy zewnętrzna firma cateringowa. Oznacza to konieczność zmiany obecnych umów z podmiotami zewnętrznymi, które będą musiały spełniać wszystkie nowe wymagania. To może oznaczać początek profesjonalizacji rynku szpitalnych usług żywieniowych.

Co ważne, dostosowanie się do nowych przepisów nie będzie oznaczało dla szpitali wyłącznie kosztów. Ministerstwo Zdrowia zapowiada dodatkowe środki finansowe przeznaczone specjalnie na wdrażanie standardów żywienia. Uspokaja też, że nie wpłynie to negatywnie na finansowanie innych świadczeń zdrowotnych.

Kiedy nowe przepisy dotyczące posiłków w szpitalu wejdą w życie?

Dokładny termin wejścia w życie przepisów nie jest jeszcze znany. Aktualnie projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji społecznych. Termin składania uwag upływa 15 lipca 2025 roku.

Koniec z suchym chlebem i herbatą? Wreszcie!

Reklama

Przez lata pacjenci w polskich szpitalach skarżyli się na jedzenie: zimne, niezbilansowane, nieapetyczne. Szpitalne posiłki niejednokrotnie były obiektem memów i żartów. Teraz może się to zmienić. Ujednolicenie zasad i kontrola jakości to pierwszy krok do tego, by jedzenie szpitalne było elementem leczenia, a nie powodem do śmiechu.

Jeśli projekt zostanie wdrożony w pełnym zakresie – może to być jedna z największych i najbardziej pozytywnych zmian w polskim systemie ochrony zdrowia ostatnich lat.