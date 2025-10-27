Polityczne napięcie rośnie, choć – jak twierdzi politolog dr Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego – "cała sytuacja przypomina bardziej grę ambicji niż realny spór o władzę".

Co się dzieje w Sejmie?! Kulisy rotacji, o której wszyscy mówią

Według dr. Onasza, obecny spór nie jest żadnym zaskoczeniem. Tutaj mamy spory kocioł wokół sprawy, która nie powinna budzić aż takich emocji, bo wszystko dzieje się według scenariusza: każdy próbuje jeszcze coś ugrać dla siebie, ale koniec końców partie koalicji rządzącej się dogadają. Po położeniu odpowiednich wartości na szali, wszystko przejdzie zgodnie z założeniami - powiedział ekspert w rozmowie z portalem Forsal.pl.

Najbardziej prawdopodobny wariant zakłada, że Włodzimierz Czarzasty przejmie funkcję Marszałka Sejmu, a Polska 2050 otrzyma w zamian stanowisko wicepremiera.PSL z kolei otrzymała już od Lewicy poparcie dla wycofania się z ograniczenia dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - w zamian za niewysuwanie dodatkowych żądań. To wyraźna wolta w podejściu Lewicy do tematu. Zmiana o 180 stopni. Trudno będzie to wytłumaczyć elektoratowi, ale jak widać, ważniejsze okazuje się stanowisko dla Czarzastego i ambicje polityczne lidera Lewicy – skomentował ekspert.

Koalicja zderza się z rzeczywistością

Z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej sprawa nie wydaje się aż tak istotna – przynajmniej personalnie. Z punktu widzenia KO, nie ma większego znaczenia, kto jest Marszałkiem Sejmu. Bardziej istotne jest to, by uspokoić tarcia między koalicjantami, bo przeciągający się konflikt wpływa negatywnie nie tylko na poparcie dla poszczególnych ugrupowań, ale też na cały obóz rządzący. A utrata wyborców przez całą koalicję może być bardzo bolesna – ostrzegł politolog UŁ.

To nie tylko teoretyczne zagrożenie. Ekspert przypomiał, że odpływ wyborców już się zaczął – m.in. w przypadku Trzeciej Drogi.Widzieliśmy w ostatnich miesiącach wyraźny odpływ wyborców z obozu rządzącego — choćby w spadkach poparcia dla Trzeciej Drogi. Ci wyborcy przeszli do Konfederacji, wcześniej meldując się u Mentzena. To nie były straty rekompensowane zyskami KO. To pokazuje, że utrata wyborców przez cały obóz jest ryzykiem, którego z perspektywy całościowej lepiej nie podejmować - wskazał specjalista.

Marszałek Sejmu? Nawet AI wystarczy

Jak istotna jest sama funkcja Marszałka Sejmu? Tu dr Onasz zaskoczył. Nie chcę deprecjonować funkcji Marszałka Sejmu, ale nazywanie tej roli 'drugą osobą w państwie' - brzmi świetnie, tylko czy faktycznie marszałek ma władzę nr 2 w kraju? No nie, nie ma. Nawet w pierwszej dziesiątce by się nie zmieścił - powiedział w rozmowie z Forsal.pl.

Zresztą, jeśli pierwszą osobą w państwie jest prezydent — który również nie jest kluczowy w kontekście realnego rządzenia, bo w Polsce prezydent nie rządzi — to tym bardziej marszałek, będący za nim w tej hierarchii, również nie ma realnej władzy. Oczywiście, marszałek organizuje pracę Sejmu, a to ma znaczenie — szczególnie w czasie turbulencji w koalicji - dodał.

Zmiana Marszałka to tylko teatr? Ekspert: Wszystko przypomina program rozrywkowy

Z perspektywy stabilnej koalicji – ironizował ekspert – nie ma większego znaczenia, kto wykonuje ustalenia. Tak długo, jak koalicja będzie w stanie się porozumieć i działać sprawnie, nikomu nie będzie się opłacać jej rozpad. Wtedy Marszałkiem Sejmu mógłby być nawet moduł tekstowy sztucznej inteligencji, bo jego zadaniem byłoby tylko wykonywanie wcześniejszych ustaleń - zaznacza dr Onasz.

Politolog Uniwersytetu Łódzkiego nie ma złudzeń co do prawdziwej roli tego konfliktu z punktu widzenia opinii publicznej. Wszystko co się dzieje wokół tej sprawy, pokazuje, jak bardzo my — jako wyborcy — jesteśmy rozgrywani. I co nas tak naprawdę interesuje. Tu widać wyraźnie: igrzyska. Cała ta sytuacja przypomina raczej program rozrywkowy - podkreślił.

Żyjemy w świecie rozrywki. Polityka, szczególnie w grze na emocjach, stała się treścią rozrywkową. Im bardziej zmierza w tym kierunku, tym bardziej przyciąga uwagę szerokiego grona odbiorców. A to się wszystkim opłaca - podsumował politolog.