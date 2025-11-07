Amerykańska agencja SWPC (Space Weather Prediction Center) zapowiedziała wystąpienie burzy magnetycznej klasy G3 wczesnym popołudniem czasu polskiego. Jeśli prognozy się sprawdzą, zorza może utrzymać się aż do późnych godzin nocnych.

Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i twórca projektu "Z głową w gwiazdach", ocenia, że zjawisko może być szczególnie dobrze widoczne po zmierzchu i wieczorem, zwłaszcza jeśli pogoda dopisze. Na swoim profilu zapowiedział transmisję na żywo z obserwacji nieba od godz. 16.30.

"Mój plan na wieczór? Od razu po zmierzchu ustawiam się w terenie i będę z kamerami monitorował północny horyzont. Wydaje mi się, że to wcale nie taki głupi pomysł, biorąc pod uwagę, że mamy piąteczek i naprawdę dobre prognozy na dzisiejszą noc! Zabieram ze sobą sprzęt arktyczny zestaw do streamowania zórz i będę na Was czekał na LIVE od 16:30!"– napisał Wójcicki w mediach społecznościowych.

Alert zorzowy w Polsce. Gdzie i kiedy najlepiej szukać zorzy?

Zorza może być widoczna gołym okiem, szczególnie na północy i wschodzie Polski, ale przy wyjątkowo sprzyjających warunkach może się pojawić także nad centrum, a nawet południem kraju. Najlepsze miejsca do obserwacji to te z dala od miejskich świateł – im ciemniejsze niebo, tym większe szanse.

Niepewność czasowa dotarcia koronalnego wyrzutu masy (CME) do Ziemi wynosi około 6 godzin, co oznacza, że zorza może się pojawić wieczorem, w nocy, a nawet nad ranem.

Na niebie mogą być widoczne kolorowe smugi i łuki – najczęściej w odcieniach zieleni i czerwieni.

Co to jest zorza polarna?

Zorza polarna to świetlne zjawisko atmosferyczne widoczne głównie w okolicach biegunów magnetycznych Ziemi. Powstaje, gdy naładowane cząstki ze Słońca (wiatr słoneczny) trafiają w ziemską magnetosferę i poruszają się wzdłuż linii pola magnetycznego, uderzając w atomy gazów w górnej atmosferze. To powoduje ich świecenie – najczęściej w kolorach zielonym, czerwonym, fioletowym i niebieskim.

Zorze występują zazwyczaj na dużych szerokościach geograficznych, ale przy silnych burzach magnetycznych mogą być widoczne nawet w krajach śródziemnomorskich. Na półkuli północnej nazywa się je Aurora borealis, a na południowej – Aurora australis.

