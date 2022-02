Przez ręcew ciągu kilkunastu lat działalności konspiracyjnej oraz wywrotowej przepłynęły olbrzymie sumy. Jedynie za informacje dotyczące sytuacji w imperium Romanowów Japończycy przekazali Polskiej Partii Socjalistycznej ponad 20 tys. funtów. Jednak tworzenie struktur i zakup broni wymagały większych funduszy. „Można też i trzeba, choć może to łączyć się z uczuciem «niesmaku», napadać na urzędy skarbowe, monopole, poczty, koleje, na więzienia i składy środków technicznych; tą drogą (…) zdobywać pieniądze do celów rewolucyjnych” – mówił Piłsudski w czerwcu 1905 r. na spotkaniu kierownictwa PPS. Tak też uczyniono i przez trzy lata bojowcy PPS dokonali ponad 500 napadów lub włamań, obrabowali również sporo pociągów. Sam Piłsudski podczas napadu we wrześniu 1908 r. na pociąg pocztowy, który zatrzymał się na stacji w Bezdanach, zdobył 377 tys. rubli. Było to tyle, co roczny dochód Ludwika Norblina, jednego z największych warszawskich przemysłowców. Ale choć Piłsudski miał takie fortuny w zasięgu ręki, to nikt nigdy nie zarzucił mu, by zawłaszczył dla siebie choć drobną ich część. Przeciwnie – wszystkich zaskakiwało, jak skromnie i ubogo żył. „Moneta! Niech ją diabli wezmą jak nią gardzę, ale wolę ją brać tak jak zdobycz w walce, niż żebrać o nią u zdziecinniałego z tchórzostwa społeczeństwa polskiego, bo przecież jej nie mam, a mieć muszę dla celów nakreślonych” – pisał w liście do przyjaciela Feliksa Perla.