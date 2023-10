Omawiany obszar już od dziesiątek lat budził zainteresowanie historyków i archeologów. W 1934 roku ksiądz Antoine Poidebard przeprowadził badania lotnicze regionu, dzięki którym zidentyfikował linię obronną składającą się z 116 fortów. Jego zdaniem miała ona wyznaczać wschodnią granicę Imperium Rzymskiego. Dzięki odtajnieniu zdjęć wykonanych przez satelity szpiegowskie w latach 60. i 70. XX wieku udało się odkryć aż 396 nowych obiektów.

Jakie było znaczenie starożytnych fortów?

Zespół z Dartmouth College wykorzystał odkrycia Poidebarda jako punkt odniesienia. Zdjęcia satelitarne stanowiące część pierwszego programu szpiegowskiego pozwoliły ustalić dokładność lokalizacji. Forty znaleziono w całym regionie. Rozciągały się ze wschodu na zachód, co zaprzecza teorii, że tworzyły mur graniczny północ-południe. Poczynione odkrycia wskazują, że obiekty zostały zbudowane w celu promowania handlu międzyregionalnego. Poza tym mogły służyć do ochrony karawan podróżujących między wschodnimi prowincjami a ziemiami, które nie należały do imperium. Dzięki nim możliwa była również komunikacja między wschodnimi i zachodnimi regionami.

Cenne znalezisko wskazuje na to, że granice świata rzymskiego były bardziej elastyczne niż nam się wydawało. Co ciekawe, wschodnie krańce imperium wcale nie musiały być narażone na nieustanne i gwałtowne konflikty. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż Rzymianie przywiązywali dużą wagę do handlu i komunikacji z regionami, które nie znajdowały się pod ich panowaniem.

Odkrycie rzuca nowe światło na Cesarstwo Rzymskie

To odkrycie może w dużym stopniu zmienić naszą dotychczasową wiedzę na temat tego jak wyglądało życie na granicach Cesarstwa Rzymskiego. Okazuje się bowiem, że nie stanowiły one bariery, ale funkcjonowały jako miejsce wymiany kulturalnej.

Naukowcy mają spore nadzieje związane z wykorzystaniem technologii teledetekcyjnych. W miarę udostępniania coraz bardziej odtajnionych i historycznych zdjęć, zwiększa się potencjał przyszłych odkryć na Bliskim Wschodzie oraz w innych regionach. Niestety sporo pozostałości archeologicznych uległo zniszczeniu w wyniku zabudowy miejskiej lub rolniczej prowadzonej na tym terenie. Inne rzymskie forty także są zagrożone obecną działalnością człowieka.