Osoby, które z niecierpliwością czekają na wiosnę, mogą odetchnąć z ulgą, bowiem lutowa pełnia Księżyca będzie ostatnią zimową. Srebrny Glob wejdzie w tę fazę 24 lutego, dokładnie o 13:32, choć już dzień wcześniej będziemy mogli podziwiać zachwycające zjawisko. Utrzyma się ono do 26 lutego, więc mamy nieco czasu na obserwacje.

Co oznacza Śnieżny Księżyc?

Wszystkie nazwy, które odnoszą się do pełni Księżyca, nawiązują do zmian, jakie zachodzą w przyrodzie w danym czasie i zostały wymyślone przez Indian. Określenie “śnieżny” nie wzięło się zatem bez powodu. Sytuacja plemion w tym okresie była bardzo trudna. Zmagały się one nie tylko z niską temperaturą, ale również z dużą ilością śniegu. Z uwagi na to, że luty był ostatnim miesiącem zimy i zapasów było niewiele, pojawiały się też niedobory żywności. Stąd wzięło się inne określenie lutowej pełni, a mianowicie Głodny Księżyc.

Mimo tych trudów, zjawisko ma pewne symboliczne i pozytywne znaczenie. Traktuje się je jako zapowiedź przyszłym zmian w przyrodzie. Te zmiany widać gołym okiem. 24 lutego dzień będzie dłuższy o 2 godziny i 47 minut od najkrótszego dnia w roku, czyli przesilenia zimowego. Od momentu lutowej pełni, do końca astronomicznej zimy zostaną tylko 24 dni. Co ciekawe, dawniej wierzono, że w tym czasie światłość walczy z ciemnością, a samo zjawisko ma magiczne znaczenie.

Co wiemy o pełni Księżyca?

Pełnia Księżyca to jedna z czterech faz, w jakie wchodzi nasz satelita, co 29,5 dnia. Jest to moment, gdy Srebrny Glob znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi, niż Słońce. Dzięki temu widzimy jego praktycznie cały oświetlony obszar. Po pełni następuje kolejna faza, znana jako ostatnia kwadra. Następnie jest nów, a potem pierwsza kwadra. W trakcie ostatniej kwadry Ziemia, Słońce oraz nasz satelita tworzą kąt prosty. W tym czasie na niebie pojawia się jedynie zachodnia część Księżyca. Podczas nowiu Srebrny Glob jest niewidoczny, bowiem część zwrócona w stronę naszej planety nie jest oświetlona.

W pierwszej kwadrze trzy ciała niebieskie ponownie tworzą kąt prosty, jednak w tym momencie widzimy tylko wschodnią część tarczy. Jest to świetny moment na prowadzenie obserwacji astronomicznych, bowiem na wschodniej części Księżyca można dostrzec sporo kraterów, dolin oraz gór. W trakcie pełni może być trudno dostrzec inne obiekty, bowiem nasz satelita jest bardzo jasny.

Osoby, które lubią przyglądać się nocnemu niebu, powinny szukać miejsc znajdujących się z dala od ulicznych latarni oraz innych świateł. Jeśli tylko pogoda pozwoli, Srebrny Glob będzie można podziwiać gołym okiem. W tym czasie niektórzy mogą doświadczać problemów ze snem i pogorszenia nastroju. Często pojawia się rozdrażnienie oraz silne emocje. Najlepiej zatem postawić na relaks i odpoczynek. Kolejna pełnia nastąpi 25 marca, a jej nazwa jest już ściśle związana z wiosną.