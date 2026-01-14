Najłagodniej rzecz ujmując, byłaby to sytuacja całkowicie bezprecedensowa. Zarówno w historii NATO, jak i jakiegokolwiek sojuszu obronnego na świecie – stwierdził Pistorius w kontekście gróźb Trumpa dotyczących przejęcia przez Stany Zjednoczone Grenlandii.

Niemiecki minister: Kraje NATO badają możliwość wzmocnienia Arktyki

Polityk SPD zastrzegł, że państwa NATO badają możliwość wzmocnienia ochrony Arktyki. Chodzi o nadzór, o patrole, o obserwowanie tego, co dzieje się pod wodą, na wodzie i w powietrzu. A także o regularne ćwiczenia na miejscu – doprecyzował niemiecki minister.

Na konkretne kroki jest jednak – według Pistoriusa – zbyt wcześnie.

Niemcy: O przyszłości Grenlandii powinni decydować Grenlandczycy

Czołowi niemieccy politycy deklarują że o przyszłości Grenlandii powinni decydować Grenlandczycy oraz Duńczycy. Po rozmowie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio w Waszyngtonie szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul oświadczył w poniedziałek, że nie dostrzega przesłanek świadczących o tym, by Stany Zjednoczone poważnie rozważały interwencję militarną na Grenlandii.

Bloomberg poinformował w niedzielę, że grupa europejskich krajów, na czele w Wielką Brytanią i Niemcami, omawia plany zwiększenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać prezydenta USA, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce.

Trump: Mogę być zmuszony do wyboru między Grenlandią a NATO

Trump od początku swojej drugiej kadencji w styczniu 2025 r. wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii, największej wyspy świata, przez Stany Zjednoczone. Wrócił do tej retoryki po tym, gdy 3 stycznia wojska amerykańskie zaatakowały Wenezuelę i uprowadziły jej autorytarnego przywódcę Nicolasa Maduro.

W ostatnim czasie Trump spekulował, że jeśli USA nie przejmą kontroli nad Grenlandią, zrobi to Rosja albo Chiny. Odrzucał przy tym pozostałe rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności żołnierzy USA czy proponowaną przez Niemcy misję innych państw NATO na Grenlandii. W niedawnym wywiadzie dla "New York Timesa" powiedział, że USA mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO.