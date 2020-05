"Nie można stwierdzić nieważności niezawartego małżeństwa, nie można stwierdzić nieważności egzaminu, który się nie odbył. No to jest pomysł godny Sławomira Mrożka, żeby stwierdzać nieważność wyborów, których nie było. Swoisty rekord świata, to jedna rzecz" - mówi konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski.

A drugą rzeczą jest zupełnie zdumiewające, żeby w państwie demokratycznym dwaj przywódcy polityczni mówili, co SN zapewne zrobi - dodaje.