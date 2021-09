To zaś sprawiło, że jakość stała się na nowoczesnej wojnie znacznie ważniejsza od ilości: celność jednego pocisku manewrującego znaczy więcej niż zdolność do wyprodukowania i wystrzelenia tysięcy sztuk byle czego. A nade wszystko – od masy żelastwa plującego ogniem więcej znaczy precyzyjne rozpoznanie oraz zdolność do zapewnienia sobie bezpiecznej komunikacji ze swoimi jednostkami, przy jednoczesnym sparaliżowaniu lub nasycaniu dezinformacją systemu łączności przeciwnika. Zmieniła się także tradycyjna relacja między tym, co w wojnie „kinetyczne”, a tym co „informacyjne”. Owszem, wywiad , rozpoznanie i możliwość manipulowania stanem wiedzy przeciwnika zawsze miały znaczenie, ale spełniały funkcje służebne wobec fizycznego uderzenia; wojny rozstrzygane były poprzez realne niszczenie celów i opanowywanie terytorium. Współcześnie – działania zbrojne lub tylko ich groźba często stanowią jedynie element teatru, który jest następnie wykorzystywany jako broń (i to jedna z wielu) w walce na decydującym froncie nowoczesnej wojny: tym informacyjnym.