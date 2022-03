Propozycje rosyjskie są nam znane. Jako sojusznik Ukrainy jesteśmy informowani o tym, co się dzieje, pozostajemy też w intensywnym kontakcie z negocjatorami ukraińskimi. Nie wchodząc w szczegóły rosyjskiej wizji, Kreml zachowuje się w mojej ocenie tak, jakby już podbił Ukrainę i mógł jej dyktować warunki. Tymczasem mówiąc delikatnie - jest on od tego bardzo daleko. I nic nie wskazuje na to, by swój cel osiągnął. Dopóki Rosja nie zda sobie sprawy, że rozmawia z krajem, który zadaje jej ciężkie straty wojskowe, a nie przegrywa wojnę, rozmowy będą grzęzły. Ukraińcy stawiają słuszny warunek, że ma być respektowana ich integralność terytorialna.