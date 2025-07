Nie zapominajmy o Ukrainie: jest ona częścią europejskiej rodziny (...). Wojna tam toczy się bez przerwy (...). Żadna z dwóch armii nie wydaje się zdolna do tego, by zwyciężyć siłą. Sytuacja jest w impasie" – pisze "L'Opinion" w artykule redakcyjnym.

Europa "wzywana do przejęcia pałeczki"

Ocenia, że wstrzymanie przez Stany Zjednoczone dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej dla Ukrainy potwierdza to, że Waszyngton chce wycofać swoje zaangażowanie. "Europejczycy wzywani są do przejęcia pałeczki. Jednakże w czwartym roku wojny na ich kontynencie wciąż nie mogą tego zrobić" – konstatuje dziennik.

Europa "powinna się wstydzić swojej niemocy"

"Powinniśmy się wstydzić naszej niemocy. Wolimy jednak obmawiać (prezydenta USA) Donalda Trumpa i jego politykę wycofywania się" – dodaje "L'Opinion". Zadaje pytanie, czy Trump nie ma "zuchwałości", by postawić kraje europejskie przed odpowiedzialnością, której "z wygody" wolą unikać.

Europa "niezdolna do wsparcia członka rodziny"

"30 lat po konfliktach w byłej Jugosławii w latach 90. i mimo fali deklaracji, obietnic i zobowiązań o Europie obrony, my, Europejczycy, wciąż jesteśmy niezdolni do tego, by wesprzeć tak, jakby należało członka naszej rodziny, który potrzebuje naszej pomocy" – dodaje dziennik.