- Ponosimy wystarczająco dużo kosztów obrony naszej wschodniej granicy, przyjęliśmy także uchodźców wojennych z Ukrainy. Nie ma żadnych wątpliwości, że Polska będzie zwolniona z jakichkolwiek mechanizmów relokacyjnych - podkreślił Kierwiński przed posiedzeniem ministrów spraw wewnętrznych UE.

Polska zwolniona z relokacji migrantów? Rząd zapowiada korzystne decyzje

- Zresztą mówiliśmy o tym bardzo jasno, mówił o tym pan premier Donald Tusk wielokrotnie i będziemy to cały czas powtarzać. Nigdy nie zgodzimy się na jakiekolwiek rozwiązania, które mogłyby być potencjalnie niebezpieczne dla naszych obywateli. To stanowisko wielokrotnie wybrzmiało na różnych forach instytucji europejskich i zawsze będzie wybrzmiewać ze strony rządu pana premiera Donalda Tuska - zaznaczył.