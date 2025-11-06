Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w czwartek podczas konferencji prasowej przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zaapelował do wszystkich sił politycznych o zjednoczenie przy uchwaleniu w Sejmie tej ustawy.

"Chodzi o silne państwo"

Podkreślił, że w obecnej sytuacji wojny na Ukrainie i trudnej sytuacji międzynarodowej Polacy powinni się jednoczyć i "powinni mieć silne państwo". "To silne państwo to sprawnie działający wymiar sprawiedliwości. Więc ta ustawa jest kolejnym krokiem do tego, żebyśmy mieli dzisiaj silne państwo. I tutaj apeluję do wszystkich sił politycznych, żebyśmy się zjednoczyli przy uchwaleniu tej ustawy" - powiedział.

Przełom w sądownictwie

"Ustawa, na którą czekamy bardzo długo. Mam nadzieję, że będzie to ustawa przełomowa" - ocenił szef MS. Jak powiedział minister Żurek prezentując ten projekt, każda osoba będąca sędzią w stanie czynnym ma mieć prawo głosu w wyborach sędziowskich członków KRS. "Wybory stają się powszechne dla sędziów, to jest zupełne novum i wybory organizuje PKW, która weryfikuje zgłoszenia kandydatów i organizuje wysłuchania publiczne" - podkreślił szef MS.

Nowa, legalnie działająca KRS

W ramach "nowej legalnie działającej KRS" sądy rejonowe mają mieć sześciu przedstawicieli sędziowskich, sądy okręgowe - trzech, sądy apelacyjne - dwóch, a po jednym: Sąd Najwyższy, sądy wojskowe, Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne. "Dziś skład Rady jest niestety niezgodny z konstytucją, bo nie obejmuje wszystkich tych grup z wszystkich sądów, jakie w Polsce funkcjonują" - zaznaczył minister. - "Założenie podstawowe, kto może kandydować, czyli kto może zasiąść w KRS, jeśli zostanie wybrany? Sędzia z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym, w tym co najmniej 5-letnim w sądzie, w którym obecnie orzeka. Wiemy o tym, że jest to organ konstytucyjny, organ, który będzie zajmował się najważniejszymi sprawami w wymiarze sprawiedliwości, więc chcemy, żeby tam były osoby z pewnym niedużym, ale jednak doświadczeniem pracy w sądzie" - dodał Żurek.

Rada Społeczna

Szef MS Waldemar Żurek poinformował, że w nowym projekcie ustawy o KRS przewidziano powołanie Rady Społecznej, która będzie doradzać przy ocenie kandydatów na sędziów. Kadencja Rady Społecznej będzie trwać 4 lata, równolegle do kadencji KRS. Rada - jak wyjaśnił minister - będzie doradzać przy rozpatrywaniu i ocenie kandydatów na sędziów i asesorów. Kandydatów - jak kontynuował - będą mogły zgłosić grupy czynnych sędziów, a także Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna. - "Pamiętajmy, że system wymiaru sprawiedliwości, to naczynia połączone. Bez adwokatów, radców prawnych i notariuszy system nie mógłby funkcjonować, więc kandydatów mogą zgłaszać te podmioty" - wyjaśnił.