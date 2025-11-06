"Jeżeli sejmowa komisja regulaminowa przedstawi sprawozdanie ws. wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, to w piątek wieczorem, w bloku głosowań, Sejm podejmie decyzję w sprawie immunitetu b. szefa MS" - poinformował w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Zarzut o kierowanie "grupą przestępczą"

Wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry do Sejmu przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura chce zarzucić byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Areszt dla Ziobry za "czyny obrzydliwe"

Dopytywany przez Marcina Zaborskiego w Radiu ZET o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że Zbigniew Ziobro zostanie zamordowany, jak wróci do Polski, Paweł Śliz stwierdził, że "to oburzające słowa". "Tak samo, jak słowa pana Mateckiego, który mówił o naszych funkcjonariuszach, do których należy strzelać. Nie mieści mi się to w głowie" - mówi Gość Radia ZET. "Ziobrze nie grozi śmierć, grozi tymczasowy areszt za czyny obrzydliwe, okropne. Minister sprawiedliwości, żeby ustawiał grupę przestępczą w MS" - nie mieści mi się to w moich ramach" - dodaje polityk koalicji rządzącej.

"W aresztach są oddziały szpitalne"

"Czy jako adwokat byłby pan w stanie przekonać sąd, że Zbigniew Ziobro nie powinien trafiać do aresztu, bo jest chory?" – zapytał dziennikarz. "To jest jedna z przesłanek, która jest negatywną przesłanką stosowania tymczasowego aresztowania. Chwytałbym się każdej, możliwej drogi obrony klienta i jedną z nich jest sytuacja zdrowotna" - przyznaje poseł i adwokat. Choć zaznacza, że "immunitet nie chroni w sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy, tylko ma nas chronić przed tym, żeby nie było w polityczny sposób wykorzystywania postępowania karnego". "Ale areszty śledcze są także aresztami, w których są oddziały szpitalne. Jest szpital, który w niektórych wypadkach może zapewnić bezpieczeństwo osadzonemu. Służba Więzienna ma także dbać i pilnować bezpieczeństwa i zdrowia ludzi osadzonych" - zaznacza Gość Radia ZET.