Wypominki to charakterystyczny dla listopada element pamięci o zmarłych. W Kościele katolickim to forma modlitwy za zmarłych. Ksiądz podczas Mszy Świętej odczytuje imię i nazwisko osoby i poleca ją modlitwie.

Wypominki. Co to jest?

Wypominki to w kulturze chrześcijańskiej wyraz pamięci o zmarłych oraz wierze w życie wieczne. W historii Kościoła wypominki wywodzą się z praktyk odczytywania imion z tzw. dyptyków. Wypominki mogą mieć różne formy. Od jednorazowej, przez oktawialne, czyli odmawiane przez osiem dni, po roczne, półroczne lub kwartalne. Najczęściej wybieraną przez wiernych formą są te roczne lub jednorazowe.

Czy wypominki kosztują? Czy to ofiara "co łaska"?

Zwyczajem, który towarzyszy wypominkom jest dołączenie do kartki, na której wypisane są imiona i nazwiska zmarłych, ofiary pieniężnej. Kościół katolicki podkreśla, że to kwota "co łaska", czyli dobrowolna. Trudno jest przeliczyć modlitwę na wartość pieniężną.

Stawki za wypominki. Nie wszędzie jest "co łaska"

Nie wszędzie jednak stawka "co łaska" obowiązuje. W niektórych podwarszawskich parafiach kwota jest ustalana z góry. Przykładowo za wypominki za jedną osobę trzeba zapłacić od 50 do nawet 80 zł. Jeśli chcemy, więc zamówić wypominki za kilka osób, przykładowo za babcię i dziadka zarówno ze strony mamy, jak i taty, ofiara wyniesie 320 zł.