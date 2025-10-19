Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC opublikował dane za 2023 rok, które pokazują poziom zaangażowania wiernych. Wskaźnik osób uczestniczących w niedzielnej mszy wyniósł 29,2% w 2023 roku. Oznacza to minimalny spadek w porównaniu do 29,5% w 2022 roku. Wskaźnik przyjmujących Komunię Świętą osiągnął 14,2%. To wzrost w stosunku do 13,9% w 2022 roku.

Statystyki ISKK wskazują na duże zróżnicowanie religijności w zależności od regionu. Najwyższy wskaźnik communicantes w 2023 roku zanotowała diecezja tarnowska – 24,4%. W czołówce znalazły się również diecezja zamojsko-lubaczowska (21,1%) oraz diecezja białostocka (20,01%). Najniższy wskaźnik zanotowały archidiecezja szczecińsko-kamieńska i sosnowiecka – po 8,5%.

Kto prowadzi badania?

Za cykliczne zbieranie danych odpowiada wyspecjalizowana instytucja Kościoła. Badanie przeprowadza Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza. Instytut założyło w 1972 r. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni). ISKK jest najstarszym niezależnym ośrodkiem naukowym w Polsce, który prowadzi badania w zakresie religijności i współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym.