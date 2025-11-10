Karol Nawrocki najbardziej lubianym politykiem

W najnowszym sondażu dla Wirtualnej Polski ankietowani zostali zapytani o to, którego z polskich polityków lubią najbardziej? 28 proc. respondentów jako ulubionego polityka wskazało prezydenta Karola Nawrockiego.

Na drugim miejscu usytuował się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wynikiem 14 proc. Premier Donald Tusk otrzymał 12 proc. głosów. Jak wskazuje WP, suma poparcia dla dwóch głównych postaci rządzącego obozu jest niższa niż wynik prezydenta.

Niskie poparcie dla Adriana Zandberga, Magdaleny Biejat i... Jarosława Kaczyńskiego

Na czwartej pozycji uplasował się lider Konfederacji Krzysztof Bosak, który został wybrany przez 9 proc. ankietowanych. Kolejne miejsce z wynikiem 8 proc. zajęli razem marszałek Sejmu Szymon Hołownia i lider partii Razem Adrian Zandberg; wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat zebrała głosy 7 proc. uczestników badania.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz były premier Mateusz Morawiecki otrzymali głosy 4 proc. respondentów. 3 proc. badanych jako ulubionego polityka wskazało współprzewodniczącego Lewicy Włodzimierza Czarzastego.

Najniższy wynik otrzymał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lidera partii wybrało 2 proc. pytanych. Badanie zostało przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna 17–20 października 2025 r. metodą CAWI na próbie 1088 Polaków.