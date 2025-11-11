Prezydent Karol Nawrocki przemawiał we wtorek na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego podczas centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent powiedział, że "Polska wolna, niepodległa i suwerenna" stanowi nasze zobowiązanie. Nawrocki podkreślił, że właśnie "o tym jest to święto". Prezydent skrytykował próby wprowadzania obcych ideologii do polskiego życia publicznego, szczególnie do szkół. Nawrocki zapytał, dlaczego Polacy muszą odpierać "presję protezy wartości chrześcijańskich", które mają stanowić obce nam ideologie w polskim systemie edukacji. Prezydent nazwał takie próby "niepolskimi" i zadeklarował sprzeciw. Prezydent Polski nigdy nie pozwoli, abyśmy znów stali się pawiem i papugą narodów, bezwolnie powtarzającą to, co przychodzi z Zachodu - mówił.

Nawrocki: Przede wszystkim: Polska, przede wszystkim Polacy

Prezydent Nawrocki potwierdził swoje poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jednak postawił jasne warunki. Prezydent wskazał, że jest zwolennikiem Polski w UE. Jednocześnie oświadczył, że mówi: "przede wszystkim Polska, przede wszystkim Polacy".